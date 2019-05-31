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大學文憑只是一張紙？雙胞胎兄弟大二相揪考警察

2019-05-31 22:37聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

21歲的賴煒穎，從小跟雙胞胎弟弟同進同出，興趣相同、志向相同，連大學都同校同科系，賴煒穎念中華醫事科大運動健康與休閒系日間部，弟弟則讀夜間部。大二時，弟弟跟朋友相約考警察特考，賴煒穎考慮幾月後，也跟著撩落去，只不過弟弟先行錄取，他直到第2年才上榜，如今兄弟倆總算如願一起從警。目前大三休學中的賴煒穎說，大學有沒有畢業不重要，因為畢業後找不到工作也是枉然。

賴煒穎說，他跟弟弟從小就不愛念書，因崇拜在海巡署工作的舅舅，對犯罪偵查工作充滿憧憬，但礙於學業成績不佳，自認沒機會考取警專或警大，直到弟弟在大二上學期跟朋友相約考警察，才重新喚起賴煒穎的警察夢。

猶豫2、3個月後，賴煒穎決定賭一把，兄弟倆雖擁有共同目標，卻因作息搭不上，首度分開行動。起步晚了別人好幾個月的賴煒穎，一開始疲於追趕進度，再加上過去沒有底子，光訓練自己靜心讀書，就耗費不少力氣，他回憶，當時只能熬夜拼湊進度，囫圇吞棗之下，越讀越不懂。結果第1年，只有弟弟順利上榜。

賴煒穎認為，若畢業後找不到工作，大學文憑也不過是一張紙，所以決定再拚第2年，他從日間部轉到夜間部，一早就到補習班待到傍晚，再返校上課，周末念書12小時起跳，先把概念不夠清楚的部分補起來，他說，每1考科、每1堂課的視訊影片，他都至少重複看了3到6遍，「聽到不用翻課本，也知道在講哪一頁。」

念書念累的時候，賴煒穎會到棒球場看球賽，身為統一獅球迷的他，最喜歡獅隊外右野手劉芙豪，因為「劉芙豪努力不懈的形象深植人心」，而每每看完球賽，賴煒穎就會內疚感爆發，進而增強他念書的動力，成為倦怠考生的另類「療法」。

先一步錄取、開始受訓的弟弟，除留了一大堆筆記給賴煒穎，更天天跟他傳Line，用言語刺激他，督促他認真念書，也會跟他分享受訓趣聞，「激勵我更想踏入警界。」不過有趣的是，賴煒穎說，每個人讀書方式不盡相同，他沒有翻閱弟弟整理的上榜祕笈，反而是靠「反覆聽課」加強理解力跟記憶，他堅信找到自己的獨門方法最重要，別人的經驗終究都僅供參考。

與雙胞胎弟弟一起準備警察特考的賴煒穎，跟勤做筆記的弟弟，採取完全不一樣的讀書方式...
與雙胞胎弟弟一起準備警察特考的賴煒穎，跟勤做筆記的弟弟，採取完全不一樣的讀書方式，他選擇用聽的加強記憶跟理解力，相隔一年都上榜，一起投入警界。賴煒穎/提供
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