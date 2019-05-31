9大保障一次滿足！元大人壽「醫言九鼎」組合專案，守護你我健康

2019-05-31 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



近年大環境不緊氣，低薪情形成為社會一大問題，小資族如何為自己與家人規劃保障、降低風險是關鍵。元大人壽全新「醫言九鼎」組合專案，強調全方位一次滿足，內容涵蓋癌症醫療、住院日額、實支實付、終身醫療、失能扶助、豁免保費、手術醫療、意外保障及重大傷病等9大面向，架構完整醫療防護網。

根據健保署資料顯示，截至今年4月重大傷病卡發卡量超過95萬張，與去年相比增加近16萬張，也就是平均每24個人，就有1人領有重大傷病卡。雖然重大傷病卡與健保能免除部分負擔醫療費用，但新式藥物、手術和住院等高昂費用，對小康家庭而言仍難以負擔。

針對首次購買醫療險的朋友，元大人壽建議組合，「元大人壽幸扶一世雙重照護終身保險」保額100萬元、「元大人壽元氣100終身醫療健康保險附約」5單位、「元大人壽真心保護防癌終身健康保險附約」保額1萬元、「元大人壽綜合住院醫療保險附約」計畫一、「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約」計畫一、「元大人壽一年期手術醫療健康保險附約」5單位、「元大人壽一年期重大傷病健康保險附約」保額100萬元、「元大人壽重大疾病暨特定傷病健康保險附約(II)」保額50萬元、「元大人壽人身傷害保險附約(II) 」保額100萬元、「元大人壽意外傷害住院日額保險附約」計畫一及「元大人壽真意豁免保險費附約」共11項商品。以現年30歲王先生為例，繳費期20年且以自動轉帳方式繳費，年繳保費36582元，平均每日約100元。