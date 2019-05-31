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合歡山公路破大洞 翠峰到合歡山遊客中心雙向封閉

故宮南院衝人數 國假例假免費入場延至8月底

2019-05-31 18:25聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣故宮南院原定5月周休假日免門票方案，故宮院長吳密察今天下午批示，從明天6月1日起到8月31日，國定假日及例假日，持續免費參觀故宮南院，免費期間適逢暑假，假日參觀節省門票錢，對民眾將是小確幸，對衝遊客人數也會是誘因。

鴻海董事長郭台銘最近到嘉義縣，批故宮南院養蚊子，吳密察回應「郭台銘說法太沉重了」， 吳密察日前與嘉義縣長翁章梁在故宮南院啟動「百萬學子遊故宮」專案計畫，今年底前安排全縣國中小學生參觀，吳強調「南故宮一定要接地氣，讓嘉義人有感，連結地方文化館，讓學生體驗。」

吳密察請郭台銘來南故宮看展覽，他說，郭台銘剛創業也不是做到現在規模，郭想一下創業3年的規模有多大？郭突然拋出這麼一句話，「我覺得太沉重了」； 針對免門票是否延長？吳密察說，台灣人民花費高門票錢看博物館習慣還沒養成，尤其中南部門票門檻還要壓低，看博物館習慣要培養，故宮才會推動國中小學生遊故宮播種，免門票期限到會再評估，今天立即回應，下午批示從6月1日起到8月31日，國定假日及例假日，免費參觀故宮南院。

故宮南院去年有19萬名學生參觀，今年「百萬學子遊故宮」專案，提供至少500輛免費接駁車、專人導覽及文化體驗課程，預計超過2萬名學生受惠，吳密察說，「百萬學子遊故宮」專案以嘉縣國中小學生首波推動對象，提供來回免費接駁車、語音導覽機、展廳導覽，連結在地文化館文化體驗活動，接下來王得祿、蔡牽展覽，連結地方廟宇，扎根文化，除嘉縣市，也歡迎台中、彰化、雲林、台南及高雄各級學校申請，活動網頁可同時預約鄰近地方文化館參觀，組成一日戶外教學方案，目前有8家文化館及園區加入。

嘉義縣故宮南院原定5月周休假日免門票方案，故宮院長吳密察今天下午批示，從明天6月...
嘉義縣故宮南院原定5月周休假日免門票方案，故宮院長吳密察今天下午批示，從明天6月1日起到8月31日，國定假日及例假日，持續免費參觀故宮南院。資料照片
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故宮南院吳密察郭台銘
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