故宮南院衝人數 國假例假免費入場延至8月底

2019-05-31 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣故宮南院原定5月周休假日免門票方案，故宮院長吳密察今天下午批示，從明天6月1日起到8月31日，國定假日及例假日，持續免費參觀故宮南院，免費期間適逢暑假，假日參觀節省門票錢，對民眾將是小確幸，對衝遊客人數也會是誘因。

鴻海董事長郭台銘最近到嘉義縣，批故宮南院養蚊子，吳密察回應「郭台銘說法太沉重了」， 吳密察日前與嘉義縣長翁章梁在故宮南院啟動「百萬學子遊故宮」專案計畫，今年底前安排全縣國中小學生參觀，吳強調「南故宮一定要接地氣，讓嘉義人有感，連結地方文化館，讓學生體驗。」

吳密察請郭台銘來南故宮看展覽，他說，郭台銘剛創業也不是做到現在規模，郭想一下創業3年的規模有多大？郭突然拋出這麼一句話，「我覺得太沉重了」； 針對免門票是否延長？吳密察說，台灣人民花費高門票錢看博物館習慣還沒養成，尤其中南部門票門檻還要壓低，看博物館習慣要培養，故宮才會推動國中小學生遊故宮播種，免門票期限到會再評估，今天立即回應，下午批示從6月1日起到8月31日，國定假日及例假日，免費參觀故宮南院。