親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

7-8月統一發票中4000元 先別急著領

願景／科學探討竹編抓獵物陷阱 原住民雲端科展今決選

2019-05-31 17:55聯合報 記者郭琇真 ╱即時報導

原住民族用來捕捉獵物的陷阱、祭典裡爭相搶奪的竹編福球，背後的科學方法是什麼？今年邁入第10年的「原住民雲端科展」，希望藉由平台鼓勵原民孩子善用科學探討部落傳統文化。今天48個來自全國各地的國中小團隊，透過網路，和在清大原住民科學發展中心的評審們聚首，進行最後關頭的視訊評審。

清大原住民科學發展中心主任傅麗玉表示，舉辦此科展源自12年前的一個冬夜，她在偏鄉部落的雜貨舖裡，看見幾個孩童坐成一排，專注看著電腦在玩線上遊戲，這情景促使她反思：「這是科技進入部落的結果嗎？」、「原住民族科學教育的意義是什麼？」經2年籌畫，原住民雲端科展因而誕生。

由原民會主辦的「原住民雲端科展」競賽內容非常廣泛，凡是部落裡的農漁特產、手工藝、動植物、音樂、祭典、狩獵、建築等，甚至有關部落的環境生態議題，都是研究主題。

傅麗玉說，孩子們透過探討部落的科學文化，可與耆老學習族群的傳統自然智慧，與西方科學對話，無形中能更深化認同自己的族群。

這10年來，不少在原住民雲端科展獲獎的孩子，延伸研究後，都能在全國科展、甚至國際科展中拿獎，像2017年德光高中3位學生以「粟之高禾-探討小米不為人知的耐鹽機密」，榮獲當年度台灣國際科學展覽會一等獎。孩子們的參與不但強化了自信，也創造更多元的升學機會。

今年參賽隊伍共有55隊，經第一階段構想書審查，剩48隊，其中國小組26件、國中組22件，有部落孩子想了解竹編的科學，也有孩子跟著耆老上山製作陷阱、祭典比賽爭相搶奪的福球，從中窺得與科學的連結等。

傅麗玉說，今年花蓮有國小團隊很可惜，他們研究的題目是木琴，因為隨著部落老人凋零，木琴的製作和打擊正面臨斷層危機，為了解木琴琴聲的科學原理，他們向耆老學習做木琴，沒想到某天遇到大雨，忘記將放在學校裡的木頭收進來，被淋濕的木頭就報銷了，重新上山找木頭也來不及交件，只好鼓勵孩子們明年再來報名。

參與「原住民雲端科展」的團隊需通過拜訪耆老、動手做實驗、線上撰寫研究日誌、繳交作品等重重考驗，才能進入今天最後的視訊評審。經評審總評後，將會從國小組和國中組各選出金熊獎、銀熊獎、銅熊獎、佳作獎和人氣獎，獎金最高可獲得6萬元，7月27日將在高雄市立美術館舉行頒獎典禮。

國小生跟著耆老做陷阱學科學。圖／清大原住民科學發展中心
國小生跟著耆老做陷阱學科學。圖／清大原住民科學發展中心
分享
和耆老研究竹編科學。圖／清大原住民科學發展中心
和耆老研究竹編科學。圖／清大原住民科學發展中心
分享

原住民清大
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

台美設單一窗口 解決跨國父母擅帶兒童離家事件

2019-05-31 17:04

影／重要鑿花、大木作雙國寶 第五代李秉圭要傳承技藝

2019-05-31 16:55

哈日族看這裡！台中國際旅展日本主題館夯

2019-05-31 16:29

Uber草案過了 最快10月8日全台執法

2019-05-31 16:27

「太陽天使—我拍你畫」總統教育獎女孩展出畫作與影片

2019-05-31 16:20

6歲的靈魂住在2歲的身體裡 藉造血幹細胞一圓上學夢

2019-05-31 15:49

祥儀捐400套科技寶積木自走車 桃園13校受惠

2019-05-31 15:38

動物彩繪列車回來了 第二代6月3日首航通霄

2019-05-31 14:39

桃機觀景台年底啟用！ 飛機近距離看過癮

2019-05-31 14:38

飛機失事 三分之一因操作失誤

2019-05-31 14:25

新北市、宜蘭縣防大雷雨 持續下午2時45分

2019-05-31 14:15

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:31

發票中獎5000元以下免稅 估一年少1.3億稅收

2019-05-31 12:45

資源回收場常「自燃」？環保署：要深究才能判斷原因

2019-05-31 12:25

院長懸缺6月 馬偕新任院長劉建良今交接上任

2019-05-31 12:21

393班次五折起 高鐵學生暑期優惠6月4日開賣

2019-05-31 12:21

影／心血管沒塞卻昏倒 心室內血栓惹禍

2019-05-31 12:20

案情不單純？廢棄物處理場的大火 環團質疑與行情有關

2019-05-31 12:20

肝病死亡率全國3倍 6月起這群原民可免費肝炎篩檢

2019-05-31 12:20

影／韓半島首次發生非洲豬瘟 韓飛台班機今起全面檢查　

2019-05-31 12:14

台鐵美學小組「再開刀」向瑞芳、十分車站

2019-05-31 12:09

新北市端午抽查 1件鹼粽竟驗出硼砂遭送檢方偵辦

2019-05-31 12:05

三姑六婆是社區最可怕的高齡監視器？ 網加碼：還兼廣播電台

2019-05-31 12:00

抽煙10年 他用這兩招4天戒掉

2019-05-31 11:55

返鄉過節！公路總局三工處啟動端午連假疏運

2019-05-31 11:54

男子吃乾麵猛加辣誘發氣喘 緊急插管才救回一命

2019-05-31 11:51

開書店的是傻子？他用賣保險賺的錢開了5間

2019-05-31 11:37

玉荷包上市 明天有2場品嘗試吃

2019-05-31 11:15

跨齡全家旅遊 理科太太：掌握三一方程式

2019-05-31 11:11

影／開門見「山」系列報導-扎根 邁向群山

2019-05-31 10:46

影／開門見「山」系列報導-面山契機

2019-05-31 10:46

內政部通過 室內裝修登記證效期放寬為5年

2019-05-31 10:33

影／開門見「山」系列報導-重訂山難救援標準

2019-05-31 10:30

影／開門見「山」系列報導-山難救援收費爭議

2019-05-31 10:22

巧克力囊腫切除 不長期服藥控制會復發

2019-05-31 10:15

公主也能當蘇丹？《阿拉丁》反映全新時代

2019-05-31 09:39

「菠菜配豆腐吃會結石」破解5個一傳再傳的飲食謠言

2019-05-31 09:19

手溼手油拿發票、抽號碼牌 恐把雙酚Ａ吃下肚

2019-05-31 09:10

熱帶魚好看但可以吃嗎？張口之前你應該知道的事！

2019-05-31 08:51
看更多

熱門文章

30年的青春掰掰！「天母麥當勞」6月20日熄燈

2019-05-31 11:14

北韓出現非洲豬瘟 南韓來台班機周五起全面行李檢查

2019-05-30 23:12

每日星座運勢／牡羊事業旺與人交涉 聽意見勿衝動

2019-05-31 00:00

周末假日要注意！短時強降雨又要來了

2019-05-30 21:16

保養品「正確用量」大公開！有用、沒效都看用量是否正確 原來防曬要塗這麼多！

2019-05-30 21:54

幼稚園一個月1萬2太嚇人？ 家長曝：這還算便宜的

2019-05-31 10:14

2019全台免費及百元夏令營 名額有限家長快搶！

2019-05-31 08:50

小丸子鐵粉快衝！7-ELEVEN「櫻桃小丸子童話故事集點」木頭公仔、文具可愛又有質感

2019-05-30 18:45

「菠菜配豆腐吃會結石」破解5個一傳再傳的飲食謠言

2019-05-31 09:19

走過30個年頭 麥當勞天母店6月21日熄燈

2019-05-31 11:29

Uber草案過了 最快10月8日全台執法

2019-05-31 16:27

200個日、港、台品牌 歷年最大規模「日本手作職人創意市集」華山3天快閃

2019-05-30 18:27

最適合創業的星座TOP5公開！第一名非常接地氣、替員工著想

2019-05-31 09:42

整圈大蝦排排站、九宮格9種口味 IG超浮誇披薩藏身士林

2019-05-30 18:43

弘道孝順觀念調查 子女同住不重要長輩反而最care這點

2019-05-30 18:24

【我愛一個人煮-66】太陽臉／簡單涼拌菜

2019-05-31 06:00

【祖孫之情】烏瞳貓／洋裝

2019-05-31 06:00

【生活點滴】優果媽／當小朋友遇見大孩子

2019-05-31 06:00

小孟塔羅：我的另一半外遇指數高嗎？

2019-05-31 08:47

搭手扶梯站左邊遭嗆擋路 正妹擺臭臉「站好站滿」

2019-05-31 17:05

台鐵美學小組「再開刀」向瑞芳、十分車站

2019-05-31 12:09

案情不單純？廢棄物處理場的大火 環團質疑與行情有關

2019-05-31 12:20

這5星座看似好親近 其實心門特別厚？

2019-05-31 16:00

跨齡全家旅遊 理科太太：掌握三一方程式

2019-05-31 11:11

烏龍冷麵、火腿蛋炒苦瓜！日本最大連鎖食堂夏季新菜 吃得到台日混搭味

2019-05-30 22:10

影／開門見「山」系列報導-重訂山難救援標準

2019-05-31 10:30

男想公證結婚她盼有完美婚禮 多數網友這麼建議

2019-05-31 15:11

我的經驗／不菸、不酒 竟罹肺腺癌 我採「六維一心療法」抗癌

2019-05-30 23:28

抽煙10年 他用這兩招4天戒掉

2019-05-31 11:55

影/特首看不見的隱形人 港麥難民來台分享無家者經驗

2019-05-30 22:56

現排隊人龍！30年天母麥當勞將熄燈 居民嘆捨不得

2019-05-31 13:12

對家庭有責任感！「好老公前段班」就是這5個生肖

2019-05-31 16:54

熱帶魚好看但可以吃嗎？張口之前你應該知道的事！

2019-05-31 08:51

MIB粉絲必吃！日本一風堂「麵 In Black」聯名拉麵 整碗都是黑色的

2019-05-30 22:33

均衡飲食聰明吃 輕「速」食正夯

2019-05-30 21:02

吃了會讓人開心的店！日料餐廳連結台、日情感

2019-05-31 09:11

393班次五折起 高鐵學生暑期優惠6月4日開賣

2019-05-31 12:21

陽光灑落蔚藍海岸！絕美柑橘橙花味　香奈兒LES EAUX「巴黎－蔚藍海岸」淡香水再創經典

2019-05-31 00:08

小心！ 拿發票沒洗手 雙酚A恐吃下肚

2019-05-30 23:41

又出現男男間性行為者捐血影片 疾管署：攏係假的

2019-05-30 18:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top