願景／科學探討竹編抓獵物陷阱 原住民雲端科展今決選

2019-05-31 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ╱即時報導



原住民族用來捕捉獵物的陷阱、祭典裡爭相搶奪的竹編福球，背後的科學方法是什麼？今年邁入第10年的「原住民雲端科展」，希望藉由平台鼓勵原民孩子善用科學探討部落傳統文化。今天48個來自全國各地的國中小團隊，透過網路，和在清大原住民科學發展中心的評審們聚首，進行最後關頭的視訊評審。

清大原住民科學發展中心主任傅麗玉表示，舉辦此科展源自12年前的一個冬夜，她在偏鄉部落的雜貨舖裡，看見幾個孩童坐成一排，專注看著電腦在玩線上遊戲，這情景促使她反思：「這是科技進入部落的結果嗎？」、「原住民族科學教育的意義是什麼？」經2年籌畫，原住民雲端科展因而誕生。

由原民會主辦的「原住民雲端科展」競賽內容非常廣泛，凡是部落裡的農漁特產、手工藝、動植物、音樂、祭典、狩獵、建築等，甚至有關部落的環境生態議題，都是研究主題。

傅麗玉說，孩子們透過探討部落的科學文化，可與耆老學習族群的傳統自然智慧，與西方科學對話，無形中能更深化認同自己的族群。

這10年來，不少在原住民雲端科展獲獎的孩子，延伸研究後，都能在全國科展、甚至國際科展中拿獎，像2017年德光高中3位學生以「粟之高禾-探討小米不為人知的耐鹽機密」，榮獲當年度台灣國際科學展覽會一等獎。孩子們的參與不但強化了自信，也創造更多元的升學機會。

今年參賽隊伍共有55隊，經第一階段構想書審查，剩48隊，其中國小組26件、國中組22件，有部落孩子想了解竹編的科學，也有孩子跟著耆老上山製作陷阱、祭典比賽爭相搶奪的福球，從中窺得與科學的連結等。

傅麗玉說，今年花蓮有國小團隊很可惜，他們研究的題目是木琴，因為隨著部落老人凋零，木琴的製作和打擊正面臨斷層危機，為了解木琴琴聲的科學原理，他們向耆老學習做木琴，沒想到某天遇到大雨，忘記將放在學校裡的木頭收進來，被淋濕的木頭就報銷了，重新上山找木頭也來不及交件，只好鼓勵孩子們明年再來報名。