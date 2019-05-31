台美設單一窗口 解決跨國父母擅帶兒童離家事件

2019-05-31 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



聚焦兒童議題，台美上月12日於美國華府簽訂「跨國父母擅帶兒童離家合作備忘錄」，一旦發生父母擅帶兒童離開事件，盼能在第一時間掌握兒童位置，前提必須要突破隱私權法、台美間的法律限制，衛福部長陳時中與美國在台協會處長酈英傑、美國兒童議題特別顧問Suzanne Lawrence等，今首次進行討論，決議雙邊設單一窗口。

Suzanne Lawrence表示，台美人民往來密切，增加台美間跨國父母擅帶兒童離家的機率，孩子被擅自帶離家庭後，易受到心理創傷，避免類似問題發生，台美展開合作，希望能在第一時間掌握孩子的位置，但這必須要突破法律上的限制，包含隱私權法等，第一次會議後，經過專家們的討論，將有效找出解決方式，以保障孩童的安全性。

陳時中表示，台美間有通報的跨國父母擅帶兒童離家的案件，目前約有5件，但每一件都非常難解決，每位孩子都是寶，經過第一次會議後，已經確定未來雙邊會設置單一窗口處理，台灣方面則是由衛福部社家署為主責單位，未來與美方的會議，將採取每6個月一次會的方式討論，透過不同的法律文化，建置對於孩子最好的保護機制。