影／重要鑿花、大木作雙國寶 第五代李秉圭要傳承技藝

2019-05-31 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



71歲李秉圭是文化部認證的「重要鑿花」、「大木作」保存技術者雙國寶，他出身木雕世家，家族至他是第五代從事木作、木雕，鹿港龍山寺、天后宮都出於李家之手。文資局啟動「文資傳匠工坊」盼透過老師傅經驗，傳承保存重要手工技術。

文資局「文資傳匠工坊」今天揭牌，邀請超過200年歷史的梨春園北管樂團、「重要鑿花」、「大木作」保存技術者雙國寶李秉圭。第一場特展就是「無我境界：鑿花修復技術展」，現場有一座雲林鰲峯宮神轎，是民國37年李秉圭父親完成，3年前委託李秉圭再修復，展期至9月30日。

李秉圭說，家族傳承他是第五代，現在兒子也接棒學習，父親完成「鰲峯宮神轎」他還沒出生，能修復爸爸的作品，別具意義。他說，特展取名「無我境界」是文資修復的精神，「無我」是文資還原作品原始的樣貌，「不是文創」。

李秉圭說，早期學技術都是師徒制、口耳相傳，現在科技進步，網路可以蒐集到很多歷史資料，讓修復更具原始精神；但技法的訓練還需靠自己練習、鑽研，想學好一技之長，不是等師傅提出要求，「要追著學問做功課」。

這一座雲林鰲峯宮神轎由樟木、檜木打造，李秉圭修復後有不同顏色的色差，他說，這做神轎父親至少花2年完成，觀眾欣賞可以看結構設計、造形、工法，一件作品也可看出師傅的個性，這件作品「沒有火氣」，溫厚、扎實、細緻、不慍。

文資局表示，「傳匠工坊」首次研習課程是「重要大木作技術」，由許漢珍司阜「傳統大木作」核心課程的傳習，「司阜」是對具有特殊工藝的匠師尊稱，他是台灣傳統大木司阜第三代，全台現存少數具備寺廟設計、繪圖及落篙能力的大木司阜。