搭手扶梯站左邊遭嗆擋路 正妹擺臭臉「站好站滿」

2019-05-31 17:05 聯合新聞網 綜合報導



許多人在台北搭手扶梯都習慣站右邊，但台北捷運表示「靠右站立」的規定早已取消。聯合報系資料照片／記者張曼蘋攝影 分享 facebook 許多人在台北搭手扶梯都會靠右邊站，然後空出左邊通道讓趕時間的人使用，但台北捷運表示「靠右站立」這項規定已在14年前取消，也就是說左右兩邊都可以站立。不過一名正妹在臉書上抱怨因為站在左邊通道，擋住了後方的人，竟然遭到對方用力拍打並指責她擋路，讓她氣得堅持不讓，站好站滿。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己從台中回到台北，在搭乘手扶梯下樓時站在左邊，這時有名乘客用力拍打她並且很不客氣地說「小姐，妳擋到路了」。原PO認為自己沒有錯，於是告訴對方說本來就可以站左邊，沒想到對方竟然回嗆「沒有，妳要趕快下去」，讓她聽了很火大，堅持「站好站滿」不讓位。原PO說如果對方一開始好好地說自己在趕時間，請她讓一下，那她就會讓開，但對方不客氣的態度讓她非常不滿，所以才不願多加理會。

許多網友力挺原PO的作法，「趕時間不會提早點出門啊」、「不要讓，急死他」、「明明就可以走樓梯不是嗎？我不懂那種趕時間的幹嘛不走樓梯」、「遇到這種的我都站很穩，擠我我就踩下去」、「我台中人去出差，非常不爽在台北被嘖，而且很多人都有被嘖過」、「捷運公司要加強宣導，不然這個問題每天都有」。

不過也有人緩頰的說「我覺得既然自己不趕時間，站左站右其實都沒差，不要因為這點小事心情不好。換個角度想，妳哪天想拉肚子別人也讓道借你過，不也很好」、「我都默默站後面，如果要讓我就過，不讓我就慢慢等」。