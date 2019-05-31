Uber草案過了 最快10月8日全台執法

2019-05-31 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部今天下午召開部務會報拍板Uber條款「汽車運輸業管理規則」103-1條修正草案。交通部表示，草案最快最快6月5日下周三公告，公告後3天實施，最快10月8日開始執法，屆時小客車租賃業與Uber合作須提交營業計畫書，且載客計費需1小時起跳，只能以時租或日租計費，違者可處租賃業者9千至9萬元罰鍰。

Uber與租賃車合作後，造成租賃業、計程車業惡鬥。交通部二月提出俗稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則修正草案，但引發租賃車業多次抗議。

儘管外界也有聲音認為應與時俱進納管新創事業，不是一味限制，交通部隨後也與計程車、Uber等相關團體開過多場會議，租賃車業盼增訂網約多元小客車、鬆綁多元計程車費率、多派遣鬆綁配套等，但交通部將公告的版本與原預告版本相同，引發Uber駕駛不滿，前天號召數十人到行政院抗議。

不過交通部今天下午仍依原定計畫拍版草案。交通部表示，Uber未來仍可與小客車租賃業合作，但須符合運管規則，提供營運計畫書詳細說明合作平台、車輛造冊等，並開放權限讓主管機關勾稽，確保符合時租規範。Uber也可轉型加入計程車客運服務業，成為「Uber大車隊」，派遣計程車、經營多元化計程車。