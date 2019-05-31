「太陽天使—我拍你畫」總統教育獎女孩展出畫作與影片

2019-05-31 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「太陽天使—我拍你畫總統教育獎學生聯展」今天起至6月12日在高雄市福華名品展出，教育部長潘文忠出席開幕。前金國小自治小市長洪育琳患有罕見疾病馬凡氏症，四肢異常細長脆弱，側彎的脊椎已漸壓迫心臟，卻仍不減學習的熱情，熱愛攝影；凱旋國小六年級學生黃宥蓁，因先天性腫瘤壓迫脊椎神經及腹腔，自出生即行動不便，無法正常行走，需倚賴代步工具，畫作精彩亮眼。

總統教育獎得主全盲學生羅柏勛，以爵士鼓樂開場。教育部長潘文忠表示，所有總統教育獎得主們的努力過程，都是很長的辛苦，在學習與生活上面對更多不便，但他們都充滿希望與樂觀，努力扭轉逆境。

前金國小六年級資優班學生洪育琳，在小三時發現患有罕見疾病馬凡氏症，脊椎側彎40幾度，四肢異常細長脆弱。隨著年紀的增長，現在側彎的脊椎已到67度，漸壓迫心臟，必須每天穿著背架，卻仍不減學習的熱情。

洪育琳拿著V8攝影機說，小三時曾獲神腦文教基金會計畫，學習影片拍攝剪輯；107年獲廣達游於藝導覽全國首獎，獲邀至俄羅斯參訪，拍攝嚴寒冷冽街頭人們的陽光笑臉。她的願望是拍攝全世界病弱的人，能有機會參與他們的生命故事，並分享自己的故事，告訴大家生命的美麗。

12歲的黃宥蓁是高雄市凱旋國小六年級學生，因先天性腫瘤壓迫脊椎神經及腹腔，自出生即行動不便，無法正常行走。她努力把握每一天，除學業表現優異外，畫作更是精彩亮眼，她正向積極的態度、永不服輸的精神，像太陽般發出光與熱，照亮身邊的每一個人。