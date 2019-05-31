祥儀捐400套科技寶積木自走車 桃園13校受惠

2019-05-31 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



祥儀企業以製造機器人產品聞名，近年更積極推廣機器人教育，祥儀慈善文教基金會今天一口氣捐贈400套科技寶智能機器人教具箱給桃園市13間國中小，還提供專業師資培訓，市長鄭文燦、祥儀董事長蔡逢春今天出席捐贈記者會，鄭肯定，祥儀是機器人教育重要推手，科技寶積木自走車易學習、易上手，希望能激發學生創造探索能力，成為台灣重要人才。

祥儀企業取得德國原創設計，推出自有品牌科技寶Cagebot，積木有上百種套件，結構穩固承重力強，彎曲套件還達成更多形體要求，讓機器人能應付各種任務，如循跡、避障與感測等功能，也能與各積體電路系統如Arduino、Raspberry Pi搭配，多元靈活很適合應用教學。

鄭文燦肯定祥儀作為機器人產業的育成中心，此次捐贈的科技寶將作為智造機器人的教具，除了外觀精緻、本身容易入手與學習外，其套件更是一個開放式系統，可相容各種積體電路系統，因此學生僅要學習程式語言，即可操作機器人，讓孩子不僅能成為機器人的製造者，也能夠學習程式語言的教育，縮短孩子與科技間的距離，提高下一代學子的競爭力。