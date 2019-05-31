以文化關懷書寫，媒體人羊憶蓉為時代留下深刻註記
「這是本來不會出版的一套書，如果三十九年前，太陽沒有爬上來…」
聯合晚報前總主筆羊憶蓉女士今年二月去世。透過其夫婿劉紹樑選錄《聯合報》「羊憶蓉隨筆專欄」、副刊以及民意論壇所發表的評論文章共220篇，集結編成《羊憶蓉隨筆I+II》套書，由聯經正式出版。
羊憶蓉畢業於台大商學系，美國加州大學洛杉磯分校博士，曾任台灣師範大學社會教育系教授。後轉任聯合報副總主筆、聯合晚報總主筆，並持續為聯合報撰寫社論及黑白集迄今。
套書分為上下二冊，以一九八八年〈太陽下山明朝依舊爬上來〉及二0一三年〈媽媽終於隨心所欲〉文章為名，羊憶蓉撰寫的題材含括教育、法政、藝術、人文、親情等，無所不談，筆鋒犀利而優雅，蘊含著濃烈感情。淡淡的文理中，總有一個呼之欲出的訴求，展現一位思想進步開放的公共知識分子，對自由、民主與生活質感的反思與追尋。
「作為小編及家屬，她的隨筆我當然先睹為快。她雖也寫學術論文、社論、民意論壇與黑白集，但我堅信這些隨性、真誠的散文是她最雋永的作品。」劉紹樑為書作序「我心中永遠的太陽」，並全程參與這套書的出版，紀念愛妻。
羊憶蓉透過簡潔順暢又寓意深遠的文字，鮮明地捕捉台灣解嚴後豐沛的社會脈動和近三十年來台灣社會脈動以及政治轉型激盪出的斑斕光影，細膩地記錄我們曾經走過的歷史足跡。這是羊憶蓉為讀者所留下最溫暖而珍貴的禮物。
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