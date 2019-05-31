以文化關懷書寫，媒體人羊憶蓉為時代留下深刻註記

2019-05-31 15:18 聯合新聞網 台北訊



「這是本來不會出版的一套書，如果三十九年前，太陽沒有爬上來…」

聯合晚報前總主筆羊憶蓉女士今年二月去世。透過其夫婿劉紹樑選錄《聯合報》「羊憶蓉隨筆專欄」、副刊以及民意論壇所發表的評論文章共220篇，集結編成《羊憶蓉隨筆I+II》套書，由聯經正式出版。

羊憶蓉畢業於台大商學系，美國加州大學洛杉磯分校博士，曾任台灣師範大學社會教育系教授。後轉任聯合報副總主筆、聯合晚報總主筆，並持續為聯合報撰寫社論及黑白集迄今。

套書分為上下二冊，以一九八八年〈太陽下山明朝依舊爬上來〉及二0一三年〈媽媽終於隨心所欲〉文章為名，羊憶蓉撰寫的題材含括教育、法政、藝術、人文、親情等，無所不談，筆鋒犀利而優雅，蘊含著濃烈感情。淡淡的文理中，總有一個呼之欲出的訴求，展現一位思想進步開放的公共知識分子，對自由、民主與生活質感的反思與追尋。

「作為小編及家屬，她的隨筆我當然先睹為快。她雖也寫學術論文、社論、民意論壇與黑白集，但我堅信這些隨性、真誠的散文是她最雋永的作品。」劉紹樑為書作序「我心中永遠的太陽」，並全程參與這套書的出版，紀念愛妻。