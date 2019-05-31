393班次五折起 高鐵學生暑期優惠6月4日開賣

2019-05-31 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



學生們引頸期盼的歡樂暑假即將到來。台灣高鐵公司今宣布，暑假期間，針對12歲（含）以上國內各級學校在學學生推出「學生暑期優惠專案」，每週提供393班次適用5折起優惠，自6月4日（二）凌晨零時起開放搶票。

高鐵說，今年暑假期間（7月1日至8月31日），針對12歲（含）以上國內各級學校在學學生推出學生暑期優惠專案，每週提供393班次適用5折、75折或88折之優惠，6月4日零時起開放搶票，依發車前28日之售票規定，逐日開放7月1日（一）以後之車票預購。

高鐵說，為方便青年學子購票，學生暑期優惠專案之各指定車次車票均可透過「T Express」行動購票App、全國超過一萬家與高鐵公司合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款及取票，輕鬆、省時又方便，歡迎多加利用。

高鐵說提醒，旅客購買「學生暑期優惠專案」車次，乘車時務必攜帶含照片、出生年月日資訊之身分證或健保卡（12歲以上未滿19歲旅客適用）或本人有效學生證正本（19歲以上且就讀國內大專院校學生適用）以備查驗，以免影響優惠權益。