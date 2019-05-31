院長懸缺6月 馬偕新任院長劉建良今交接上任

2019-05-31 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台北馬偕醫院院長人選，經歷風雨後，董事會上個月11日完成新任院長遴選，由馬偕前副院長、馬偕兒童醫院前院長劉建良接任，今天上午舉辦接交儀式，劉建良引用聖經一節「那美好的仗我已打過了，該跑的路程我已跑盡了，所信的道我已經守住了」。

馬偕醫院總院院長爭議不斷，前任院長施壽全任期內經歷前任董事長劉伯恩遭撤換風波，當時力挺劉伯恩派的董事們，一度希望挽回劉伯恩位置，曾於董事會中提出延任施壽全任職院長一案，調整總院院長的年齡限制，但最後遭否決，未過關。

施壽全任期於去年11月屆滿，接任人選也一度鬧出風波，董事會原遴選馬偕副院長張文瀚接任，但長老教會疑認為張與劉伯恩設立公司，最後接任院長一事遭到否決，過程中，張文瀚一度揚言提告，院長一職懸缺6個月後，今年4月才重新遴選，上個月11日確定由劉建良出任。

馬偕醫院今舉辦交接典禮，衛福部醫事司長石崇良等也到場致賀，劉建良於台上表示，馬偕的核心價值在於基督信仰上，誠實正直、謙遜憐憫、愛人如己、關懷弱勢、寧願燒盡、不願鏽壞、卓越創新、永續發展。接任院長後，必定落實馬偕核心價值，善盡醫學中心的任務。