肝病死亡率全國3倍 6月起這群原民可免費肝炎篩檢

2019-05-31 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台灣一直被視為肝病王國，尤其原住民因慢性肝炎及肝硬化死亡比例更是高出全國3倍，死亡年齡甚至比全國年輕12歲以上。對此，國健署自今年6月1日起，放寬原住民終身一次免費B、C型肝炎篩檢年齡為40至60歲。一般民眾免費篩檢資格則維持民國55年次或以後出生且滿45歲者，未來將視經費狀況，研議國人調整可行性。

據衛福部數據，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年造成約13000國人死亡，肝癌更是高居癌症死因第二位，其中B型肝炎就是國內感染人數最多的病毒性肝炎，其次為C型肝炎，兩者都是造成國人慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。

若單就原住民族分析，依105年死因統計，發現原住民的慢性肝病及肝硬化死亡率為每10萬人口66.9人，高於全國的每10萬人口20.1人，且慢性肝病及肝癌死亡年齡中位數分別為48歲及63歲，也較全國統計數據的60歲和70歲年輕許多。

國家C型肝炎旗艦計畫流行病學研究組組長盧勝男分析，肝病危險因子為感染B、C肝及飲酒，傷害都是同一顆肝臟，當暴露於兩個以上因素、某一項因素比別人高，破壞都會加成。原民飲酒文化、部分原鄉盛行C肝，都是原民肝病死亡率高的原因之一，再加上提早暴露危險因子加速病程，當就醫不便、患者病識感不佳，進而導致死亡年齡年輕化。

慢性疾病防治組組長陳妙心表示，經諮詢專家意見，優先放寬年滿40至60歲具原住民身分民眾，可搭配成人預防保健服務，接受終身一次的B、C型肝炎篩檢，只要攜帶戶口名簿到全國6千家提供成人預防保健醫療院所，不再須自掏腰包花200元，即可免費接受篩檢。希望藉由放寬原住民篩檢年齡限制，早期發現並提供適當治療，達成2025年C肝完治目標。