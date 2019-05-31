案情不單純？廢棄物處理場的大火 環團質疑與行情有關

2019-05-31 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台中市廢輪胎堆置場5月初發生大火，持續延燒超過20小時，燒出廢棄物清理問題。環團分析發現，回收市場行情與回收場失火頻率呈顯著負相關，極可能是回收商做不下去，乾脆一把火把廢棄物燒了，指現階段回收體系都失靈。

看守台灣協會爬梳了2006年開始的回收場失火的新聞事件，發現回收市場價格不好時，失火新聞出現頻率明顯變高。協會祕書長謝和霖表示，2006年到2014年上半年廢寶特瓶行情好時，只在2013年發生一次回收場失火事件，那一年中國實施綠籬行動，禁止不潔廢塑膠進口，當時國內無價值的廢塑膠出口管道也受阻。

到了2014年下半年國際原油價格重挫，廢寶特瓶回收價格跟著大跌，謝和霖說，那半年有5次回收場失火。2015年起廢寶特瓶收購價更首度跌破每公斤10元，那年有10場大火，之後，2016年六次、2017年12次、2018年14次，2019年至今高達九次。現在寶特瓶回收每公斤僅4、5元，協會高度懷疑，回收場的失火事件案情並不單純。

他表示，有些是承包政府清潔隊收集回收物的回收商，但某些回收物品不見得有人要，如平板塑膠容器、免洗飲料杯、塑膠袋、保麗龍包裝袋、紙容器，這些理應可回收，但回收商不會主動收購。謝和霖說，這些中小回收商的回收場蓋在市郊農地上，面積1000平方公尺以下未被政府納管，若「不小心」買了太多無價的回收物，一把火就是最好的處理方式。

他們建議政府應訂定基本盤價，保障參予回收者合理利潤，此外，要總量管制產業用料進口，明確要求生產者負責處理設施不足問題，且建立事先繳費、事後領錢第三方認證的事業廢棄物管理機制才能解決。