影／心血管沒塞卻昏倒 心室內血栓惹禍

2019-05-31 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾即使沒有心血管疾病，也要小心心臟衰竭而導致血栓。52歲吳先生，去年12月在家中突然昏倒，經緊急送醫搶救，醫護人員施行心導管手術救回一命；後以3D心臟超音波機輔以對超音波對比劑，發現心室內血栓，於是以抗凝血劑方式治療，血栓情形改善，吳先生於一周後出院。

心臟內科醫師表示，不少病人會因為心室內血栓導致再次中風及再次心肌梗塞，主要是因為心臟衰竭所造成。心臟就像馬達，要有力收縮才可以把血液打到全身，若無力時，水跟血就會積在心臟，而導致問題發生。

新光醫院心臟內科主治醫師王子林表示，據歐美大型研究統計，心臟衰竭病人中，有7％會因收縮沒有力、輸出率不好而造成心室內血栓；但心臟內若發血栓，若以傳統超音波方式，影像有時會不明顯，而不容易被發現血栓。

2018年美國心臟醫學會研究發現，約10-30％的患者，會因身形過胖、過瘦、本身肺部疾病、情況危急插管病人等因素，導致超音波影像不清或無法判讀，因而延遲診斷。也就是說，傳統檢查有近五分之一有死角。

王子林說，台灣近兩年已引進超音波對比劑，其優點為提高影像辨識度、無輻射線、肝腎功能較差患者不影響；雖需自費，但透過施打輔助，即可讓心臟輪廓在超音波底下清晰可見。如吳先生即為突發性心臟衰竭，經3D心臟超音波機輔以對超音波對比劑，發現心室內血栓，而以抗凝血劑即時治療。

吳先生說，他從未想過自己會心臟衰竭。他平時雖有抽菸但無慢性疾病，從未開刀過、本身體狀況也很好，只是近兩年有時會覺得有些胸悶，但不以為意。

去年12月底在家中吃完晚餐，放下碗筷後坐到沙發就昏倒了，所幸家人報警並警急CPR直到消防人員接手並送醫，感謝王醫師的治療，他一周後就出院，現在除飯後散步外，也戒菸也避免激烈運動，並每兩個月定期回診。