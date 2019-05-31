親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑 故意犯等同殺人

丹麥血色海灣：法羅群島的「領航鯨獵殺季」

影／心血管沒塞卻昏倒 心室內血栓惹禍

2019-05-31 12:20聯合報 記者簡浩正╱即時報導

民眾即使沒有心血管疾病，也要小心心臟衰竭而導致血栓。52歲吳先生，去年12月在家中突然昏倒，經緊急送醫搶救，醫護人員施行心導管手術救回一命；後以3D心臟超音波機輔以對超音波對比劑，發現心室內血栓，於是以抗凝血劑方式治療，血栓情形改善，吳先生於一周後出院。

心臟內科醫師表示，不少病人會因為心室內血栓導致再次中風及再次心肌梗塞，主要是因為心臟衰竭所造成。心臟就像馬達，要有力收縮才可以把血液打到全身，若無力時，水跟血就會積在心臟，而導致問題發生。

新光醫院心臟內科主治醫師王子林表示，據歐美大型研究統計，心臟衰竭病人中，有7％會因收縮沒有力、輸出率不好而造成心室內血栓；但心臟內若發血栓，若以傳統超音波方式，影像有時會不明顯，而不容易被發現血栓。

2018年美國心臟醫學會研究發現，約10-30％的患者，會因身形過胖、過瘦、本身肺部疾病、情況危急插管病人等因素，導致超音波影像不清或無法判讀，因而延遲診斷。也就是說，傳統檢查有近五分之一有死角。

王子林說，台灣近兩年已引進超音波對比劑，其優點為提高影像辨識度、無輻射線、肝腎功能較差患者不影響；雖需自費，但透過施打輔助，即可讓心臟輪廓在超音波底下清晰可見。如吳先生即為突發性心臟衰竭，經3D心臟超音波機輔以對超音波對比劑，發現心室內血栓，而以抗凝血劑即時治療。

吳先生說，他從未想過自己會心臟衰竭。他平時雖有抽菸但無慢性疾病，從未開刀過、本身體狀況也很好，只是近兩年有時會覺得有些胸悶，但不以為意。

去年12月底在家中吃完晚餐，放下碗筷後坐到沙發就昏倒了，所幸家人報警並警急CPR直到消防人員接手並送醫，感謝王醫師的治療，他一周後就出院，現在除飯後散步外，也戒菸也避免激烈運動，並每兩個月定期回診。

王子林表示，本身有心血管疾病民眾屬高風險，若出現走路較喘、腳腫或短期內明顯變重者，建議就醫做進一步檢查。

新光醫院心臟內科主治醫師王子林表示，據歐美大型研究統計，心臟衰竭病人中，有7％會...
新光醫院心臟內科主治醫師王子林表示，據歐美大型研究統計，心臟衰竭病人中，有7％會因收縮沒有力、輸出率不好而造成心室內血栓。記者簡浩正／攝影
分享
2018年美國心臟醫學會研究發現，約10-30％的患者，會因身形過胖、過瘦、本身...
2018年美國心臟醫學會研究發現，約10-30％的患者，會因身形過胖、過瘦、本身肺部疾病、情況危急插管病人等因素，導致超音波影像不清或無法判讀，因而延遲診斷。記者簡浩正／攝影
分享
王子林說，傳統超音波方式，影像有時會不明顯，而不容易被發現血栓。記者簡浩正／攝影
王子林說，傳統超音波方式，影像有時會不明顯，而不容易被發現血栓。記者簡浩正／攝影
分享
王子林說，台灣近兩年已引進超音波對比劑，其優點為提高影像辨識度、無輻射線、肝腎功...
王子林說，台灣近兩年已引進超音波對比劑，其優點為提高影像辨識度、無輻射線、肝腎功能較差患者不影響；透過施打輔助，即可讓心臟輪廓在超音波底下清晰可見。記者簡浩正／攝影
分享

醫師患者心血管疾病
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

393班次五折起 高鐵學生暑期優惠6月4日開賣

2019-05-31 12:21

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:31

案情不單純？廢棄物處理場的大火 環團質疑與行情有關

2019-05-31 12:20

影／韓半島首次發生非洲豬瘟 韓飛台班機今起全面檢查　

2019-05-31 12:14

跨齡全家旅遊 理科太太：掌握三一方程式

2019-05-31 11:11

三姑六婆是社區最可怕的高齡監視器？ 網加碼：還兼廣播電台

2019-05-31 12:00

發票中獎5000元以下免稅 估一年少1.3億稅收

2019-05-31 12:45

資源回收場常「自燃」？環保署：要深究才能判斷原因

2019-05-31 12:25

院長懸缺6月 馬偕新任院長劉建良今交接上任

2019-05-31 12:21

肝病死亡率全國3倍 6月起這群原民可免費肝炎篩檢

2019-05-31 12:20

台鐵美學小組「再開刀」向瑞芳、十分車站

2019-05-31 12:09

新北市端午抽查 1件鹼粽竟驗出硼砂遭送檢方偵辦

2019-05-31 12:05

抽煙10年 他用這兩招4天戒掉

2019-05-31 11:55

返鄉過節！公路總局三工處啟動端午連假疏運

2019-05-31 11:54

男子吃乾麵猛加辣誘發氣喘 緊急插管才救回一命

2019-05-31 11:51

開書店的是傻子？他用賣保險賺的錢開了5間

2019-05-31 11:37

玉荷包上市 明天有2場品嘗試吃

2019-05-31 11:15

影／開門見「山」系列報導-扎根 邁向群山

2019-05-31 10:46

影／開門見「山」系列報導-面山契機

2019-05-31 10:46

內政部通過 室內裝修登記證效期放寬為5年

2019-05-31 10:33

影／開門見「山」系列報導-重訂山難救援標準

2019-05-31 10:30

影／開門見「山」系列報導-山難救援收費爭議

2019-05-31 10:22

巧克力囊腫切除 不長期服藥控制會復發

2019-05-31 10:15

公主也能當蘇丹？《阿拉丁》反映全新時代

2019-05-31 09:39

「菠菜配豆腐吃會結石」破解5個一傳再傳的飲食謠言

2019-05-31 09:19

手溼手油拿發票、抽號碼牌 恐把雙酚Ａ吃下肚

2019-05-31 09:10

熱帶魚好看但可以吃嗎？張口之前你應該知道的事！

2019-05-31 08:51

端午節想吃粽又怕胖？桃園醫院健康粽只有400大卡

2019-05-31 08:04

親情喊話 12周戒掉20年菸癮

2019-05-31 00:53

藍領工作者 常受職場菸害

2019-05-31 00:53

戒菸好時機：住院時「順便」戒 成功率4成

2019-05-31 00:53

神父顧重症童34年 2基金會送暖

2019-05-31 00:07

液蛋原料、標示新制 明年上路

2019-05-31 00:07

小心！ 拿發票沒洗手 雙酚A恐吃下肚

2019-05-30 23:41

健康你我他╱運動、喝四神湯 幫助體內除濕

2019-05-30 23:39

喝檸檬水改變體質？營養師：沒科學依據

2019-05-30 23:37

B流病毒變異 傳染力變強 患者翻倍

2019-05-30 23:33

我的經驗／不菸、不酒 竟罹肺腺癌 我採「六維一心療法」抗癌

2019-05-30 23:28

北韓出現非洲豬瘟 南韓來台班機周五起全面行李檢查

2019-05-30 23:12
看更多

熱門文章

好市多冷藏食品「5巨星」是哪些？ 網瘋狂激推

2019-05-30 14:57

oBike正式走入歷史！全台棄置單車都成廢鐵

2019-05-30 16:02

6月星座塔羅運勢：天秤整體運欠佳 摩羯桃花旺盛

2019-05-30 15:52

30年的青春掰掰！「天母麥當勞」6月20日熄燈

2019-05-31 11:14

北韓出現非洲豬瘟 南韓來台班機周五起全面行李檢查

2019-05-30 23:12

每日星座運勢／牡羊事業旺與人交涉 聽意見勿衝動

2019-05-31 00:00

周末假日要注意！短時強降雨又要來了

2019-05-30 21:16

保養品「正確用量」大公開！有用、沒效都看用量是否正確 原來防曬要塗這麼多！

2019-05-30 21:54

喝檸檬水能變鹼性體質？ 營養師的答案跌破養生族眼鏡

2019-05-30 15:20

台商沒抽菸習慣 定期全身健檢仍罹肺腺癌

2019-05-30 14:03

婆婆嫌一天500元餐費太貴 她求救：該怎麼省？

2019-05-30 14:52

新加坡3大肉骨茶「松發」8月登台！韓國瑜出國也吃這一家

2019-05-30 16:59

小丸子鐵粉快衝！7-ELEVEN「櫻桃小丸子童話故事集點」木頭公仔、文具可愛又有質感

2019-05-30 18:45

2019全台免費及百元夏令營 名額有限家長快搶！

2019-05-31 08:50

嫌我慢就掛別人！醫貼霸氣公告藏小字 網笑歪力挺

2019-05-30 14:53

「菠菜配豆腐吃會結石」破解5個一傳再傳的飲食謠言

2019-05-31 09:19

幼稚園一個月1萬2太嚇人？ 家長曝：這還算便宜的

2019-05-31 10:14

超殺「皮卡丘復仇者」公仔再報到 角色的特別服裝成彩蛋！

2019-05-30 18:00

太好賺或太犧牲？當代理孕母賺120萬 結婚月領36K

2019-05-30 15:05

浪琴表一出手都是傳奇！三大復刻腕表同時抵台 就是要讓藏家為難

2019-05-30 16:21

相隔5年台鐵再度搶攻早餐市場！可能賣刈包、飯糰

2019-05-30 10:40

走過30個年頭 麥當勞天母店6月21日熄燈

2019-05-31 11:29

整圈大蝦排排站、九宮格9種口味 IG超浮誇披薩藏身士林

2019-05-30 18:43

200個日、港、台品牌 歷年最大規模「日本手作職人創意市集」華山3天快閃

2019-05-30 18:27

汰舊換新 6車種可退貨物稅

2019-05-30 14:21

弘道孝順觀念調查 子女同住不重要長輩反而最care這點

2019-05-30 18:24

女大生喝珍奶取代正餐 營養師搖頭：一周最多一杯

2019-05-30 14:01

B型流感病毒變異患者增一倍 國內5成校園群聚因它而起

2019-05-30 17:50

【我愛一個人煮-66】太陽臉／簡單涼拌菜

2019-05-31 06:00

【祖孫之情】烏瞳貓／洋裝

2019-05-31 06:00

6月桶裝瓦斯估每公斤最多降3元 天然氣不調整

2019-05-30 19:24

有「抬頭紋」讓人瞬間老10歲 2招妙招消除它、洗臉時不要出現這表情

2019-05-30 17:57

最適合創業的星座TOP5公開！第一名非常接地氣、替員工著想

2019-05-31 09:42

【生活點滴】優果媽／當小朋友遇見大孩子

2019-05-31 06:00

夏日千層大集合！Lady M開心果、檸檬 時飴荔枝每款都想吃

2019-05-30 16:33

隨機攻擊事件駭人！專家提供4招讓學童自保

2019-05-30 15:14

烏龍冷麵、火腿蛋炒苦瓜！日本最大連鎖食堂夏季新菜 吃得到台日混搭味

2019-05-30 22:10

快來試手氣！「威力彩」今晚開獎 頭獎上看4.2億元

2019-05-30 16:16

車齡12年以上補助5000輛 小黃換新6月3日申請

2019-05-30 14:49

林依晨師弟發燒嘔吐3天才確診腦膜炎 醫師提醒這樣辨識

2019-05-30 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top