台鐵美學小組「再開刀」向瑞芳、十分車站

2019-05-31 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



上月8日台鐵美學設計諮詢審議小組正式成立後首對觀光列車內裝「開刀」，接著投入車站建築美學現勘，將瑞芳車站與十分車站整修列為台鐵車站建築美學的試驗標竿。台鐵局表示，瑞芳車站美化最快後年底完工，期望能成為具國際規模的車站。

台鐵局說，2010年配合花東線鐵路整體服務效能提升計畫舉辦的車站改建效能提升、花東風貌再創新局論壇揭開「台鐵新車站運動」的序幕，將計畫內花東地區29個車站打造成各有趣味的特色車站。今年4月8日美美學小組成立，將車站建築納入審議範圍，延續台鐵新車站運動精神，由專家協助在計畫初期導入美學意象，再延伸至規畫設計，首波選擇瑞芳及十分車站做為示範案例。

台鐵局工務處長陳仲俊說，台鐵現在有許多車站在整建，選擇瑞芳跟十分車站為試驗標竿，是因為這兩個車站近幾年旅客大幅增加，開始浮現空間不足的問題，所以希望一面改善環境一面美化。

陳仲俊說，瑞芳車站要做前站外牆整修美化；後站候車、票務、公廁等空間調整及美化改善；後站改建新站房（含商業空間）；現有路警局遷建至車站二樓，最快後年底完成。十分站則是要新建站房於西南側；增設三座無障礙電梯，並設地下道或天橋連接月台與十分街；公廁也要依規範改善廁間數量比例。

瑞芳車站每天服務約1萬4000名旅客，以外國旅客居多，卻因旅運設施過於老舊不符國際車站門面。局長張政源曾透露，希望瑞芳站整建工完工後符合國際規模，帶動瑞芳後站地區商圈發展。

「說壓力不大是騙人的，希望完成後能讓大多數人稱讚。」陳仲俊說，目前都是初步規畫，採減法設計，以整潔、乾淨為原則。

台鐵局表示，美學小組希望瑞芳車站名牌字體應縮小並更換顏色；車站外牆顏色降低彩度以柔和色調呈現；牆面貼紙標語應清除整理，避免視覺凌亂；建議以裝飾蓋板或線槽，整合零散外露電線；牆面壁貼可撤除或更新，或改為廣告看板；以遮蔽裝飾將落地式冷氣包覆隱蔽。

至於十分站，台鐵局說美學小組希望調整車站名牌比例過大問題，站房與廁所外牆顏色應一致；屋頂金屬鋼板與站房顏色應相近，避免突兀；標示牌面材質、字體、字型、顏色等規格應一致；牆面建議敲除，僅保留梁柱系統放大空間感；改善屋頂漏水及天花板白華清除後，重新油漆；建議販賣店遷移，增加空間感；辦公空間明亮度改善，並依功能性區隔辦公、運轉及休息空間；路牌製作機與轉轍器拉柄可整合至一處，打造成操作展示平台，塑造觀光亮點。