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馬偕總院長爭議落幕 劉建良接任

2019-05-31 12:25中央社 記者張茗喧台北31日電

馬偕醫院總院長爭議將告一段落，馬偕醫院今天舉辦院長交接典禮，由副院長、外科醫師劉建良接任總院長一職，他表示，未來將繼續落實馬偕價值，善盡醫學中心應盡任務。

馬偕醫院總院長一職爭議不斷，前任總院長施壽全去年底任滿、屆齡退休，董事會原遴定副院長張文瀚接任，但疑因長老教會認為張文瀚和具爭議的前任董事長劉伯恩共同設立公司，否決張文瀚人事案，便由施壽全持續擔任代理院長，直到今年4月才由董事會重新遴選，決定由主管外科業務的馬偕醫院副院長、兒童醫院院長劉建良出任。

馬偕醫院今天上午舉辦第20任院長受職典禮暨感恩禮拜，由施壽全交棒給劉建良。

施壽全表示，儘管國內健保環境險峻、院內空間飽和的艱困情況下，他仍在醫院同仁協力與支持中完成內視鏡中心整建、提供中醫服務、規劃建置精神醫學整合照護中心、整建台北開刀房等多項重大事項。

他並引用聖經中的文字「那美好的仗我已經打過了，該跑的路程我已經跑盡了，所信的道我已經守住了」，未來將由劉建良帶領馬偕醫院繼續完成醫療傳道使命的重責大任。

劉建良是一般外科資深主治醫師，專精乳房外科，從醫超過30年以來幫助無數患者遠離病痛且視病如親。

劉建良致詞時表示，馬偕醫院的核心價值建立在基督徒的信仰基礎上，未來接任院長後將落實馬偕價值，善盡醫學中心應盡任務，致力發展重難症醫療服務、落實分級醫療、參與醫療品質與病人安全、發展老人醫學領域、帶動醫療健康科技發展，並積極參與國際衛生活動、關注偏遠醫療服務。

馬偕醫院表示，新任院長劉建良上任後將重新任命副院長人選，前醫務副院長李宏昌、葉宏一續任，前醫務副院長張文瀚、陳持平則將卸下職務，改由洪大川、陳治平、許錦城接任，行政副院長職務則由李淑真交接給劉明義，近日將陸續接任。

馬偕醫院醫師患者
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