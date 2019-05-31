抽煙10年 他用這兩招4天戒掉

2019-05-31 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



菸齡長達10年之久的胡先生，不知不覺健康受到影響，去年某日才28歲的他突然暈倒，就醫後被診斷出心臟異常緊急住院，他下定決心靠著意志力跟信仰只花4天就戒除菸癮，上午慈濟醫院世界無菸日活動胡男現身說法，獲得張懷仁醫師大讚「厲害」，是罕見不靠藥物成功戒煙的案例。

胡先生回憶，自己大學時因為好奇心加上朋友慫恿開始抽菸，從一開始每天2、3根到後來1天1包，最誇張時曾經每天抽掉1.5包菸，成為名副其實的癮君子，從此身上菸會揮之不去，原本的運動習慣也因精神不好暫時中斷，體重直線上升的他最重時曾達到102公斤。

胡先生說，發現自己菸癮越來越大後曾經想借，但服用口服錠後後不久又因朋友邀菸破功，去年工作時他在辦公室突然暈倒，所幸同事立即發現扶他前往休息，事後他傲慈濟醫院被診斷出罹患心肌炎，住進加護病房的他驚覺身體出現警訊，4天後出院他下定決心靠著意志力跟信仰戒菸，並由張懷仁醫師及護理師團隊從旁諮詢協助。