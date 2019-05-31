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返鄉過節！公路總局三工處啟動端午連假疏運

2019-05-31 11:54聯合報 記者江國豪╱即時報導

端午連假即將來臨，公路總局第三區養護工程處預估6月6、7、8日為返鄉及旅遊高峰、6月9日為收假高峰，三工處規劃於高、屏轄區多處觀光景點觀光景點，以及高雄愛河端午龍舟嘉年華、屏東縣黑鮪魚文化 觀光季系列活動-端午龍舟競賽等活動地點，將實施端午節連續假期交通疏運計畫。

三工處表示，針對高、屏地區轄管省道，國道10號線終點接台3線、台29線佛陀紀念館、台1線與台17線水底寮路口、國道3號(南州交流道)與187乙線銜接台1線路口、台26線車城、四重溪、福安宮及往國立海洋生物博物館路段、台26線墾丁街道、台3線與台28線交會之旗山路段、台24線三地門~霧台路段等，通往鄰近風景區易壅塞路段，已規劃完成相關交通疏導策略，及疏導、管制、配套措施，包括規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。

民眾行駛替代路線時，可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

於公路總局之「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提 供省道即時路況影像與道路績效資訊，本系統並介接高速公路局 所建置之國道即時路況影像與道路績效資訊，屆時可利用智慧型 手機、平板及桌上型電腦連線該網站同時查詢省道及國道最新路 況，網址為http://168.thb.gov.tw。

民眾可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，該APP可提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等。

第三區養護工程處轄管道路交通管制措施包括省道大客車禁行路段、省道大客車行駛應特別注意路段，提供資訊於公路總局網站(https://www.thb.gov.tw)下之「全國大客車禁行及行駛應特別注意路段及時段」網頁，可供民眾瀏覽並下載資料參考。

民眾可撥打「0800-231-035」24小時客服專線。本專線提供第三區養護工程處轄區高雄市、屏東縣、台東縣省道，澎湖縣縣道交通路況及路況通報。

端午連假即將來臨，公路總局第三區養護工程處預估6月6、7、8日為返鄉及旅遊高峰、...
端午連假即將來臨，公路總局第三區養護工程處預估6月6、7、8日為返鄉及旅遊高峰、6月9日為收假高峰。記者江國豪／攝影
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