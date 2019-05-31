男子吃乾麵猛加辣誘發氣喘 緊急插管才救回一命

2019-05-31 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



太辣了，小心喘不過氣！南投縣30歲黃姓男子罹患氣喘，卻酷愛吃辣，餐餐都要加點辣，最近他在麵攤吃乾麵加了半碗的辣椒醬，沒想到半夜時氣喘突發作，使用噴劑沒有效果，趕緊送到南投醫院急診，經插管後送入加護病房，病情漸趨穩定後才出院。醫師提醒氣喘患者應遵循醫囑規律服藥，定期返診，盡量避免誘發急性氣喘的因子，以控制病情。

南投醫院胸腔內科醫師王耀麟說，病人入院時，出現呼吸短促、呼吸費力、盜汗、雙眼呆滯及四肢末梢發紺等症狀，因此安排插管治療。並了解黃男嗜辣，也會自製辣椒醬享用。由於他平時少有氣喘發作的症狀，因此雖有隨身攜帶噴霧劑，但未規律使用，僅打算在急性發作時緩解用，沒想到這次氣喘發作這麼嚴重，噴霧劑壓不下症狀，甚至呼吸困難加劇。

王耀麟說，氣喘慢性呼吸道發炎疾病，當天氣變化、空氣汙染、感冒、抽菸或接觸到過敏原時可能引發氣喘急性發作，但像酒精、辣椒等刺激性的食物也因容易刺激氣管黏膜，加重咳嗽、氣喘、心悸等症狀，而誘發氣喘。可能會出現反覆咳嗽、胸悶、哮喘及呼吸困難等症狀，嚴重時危及生命。