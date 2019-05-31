玉荷包上市 明天有2場品嘗試吃

2019-05-31 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄玉荷包上市了!今天雖然收成量銳減，不過，高雄市政府及大樹區農會仍在6月1、2日辦玉荷包促銷活動，高雄鳳荔季將在佛光山問道堂前熱鬧登場，大樹區農會在姑山倉庫辦鳳荔產業活動「呷冰總動員」。

108年高雄鳳荔季6月1日至2日在大樹區佛光山問道堂前舉行，設有農特產品展售區、美食區及手做DIY體驗區，今年特別結合佛陀紀念館的青花瓷典藏、陶藝藝術及油畫等展覽，讓民眾朋友除了可以現場品嘗香甜的水果外，更可以順道觀賞大樹美麗的田園風光及人文藝術。

大樹區農會總幹事張清榮表示，6月1、2日在姑山倉庫，每天9點30分到下午4點30分，辦「呷冰總動員」，有玉荷包、鳳梨、蜂蜜和大樹產地蔬果等農產推廣展售的展攤外，姑山倉庫6月1日開場準備一公尺以上的大冰棒來迎接參觀者。

大樹區農會表示，只要9點30分到開幕間到場的民眾，不用買不用抽，就可以在開幕的時間一起品嘗姑山倉庫自製的水果冰棒一支；早鳥50名再送購物紅包提貨金，還送「姑山運彩券」一張，投入摸彩箱內，10點開場就會抽出【呷冰總動員】第一彩的幸運兒可獲5888元購物金。