影／開門見「山」系列報導-扎根 邁向群山
嘉明湖是台灣百岳熱門的攀登路線，其中的向陽山屋跟避難山屋，不止肩負山友遮風避雨的功能，由米亞桑戶外中心跟林務局合作的山屋管理員，更有獨特的教育功能。每天晚上，山屋管理員會針對山友的程度，打造適合的登山教育課程，也成了山屋最獨特的面貌。嘉明湖山屋是全國最高海拔的登山學堂(約2,800公尺)。米亞桑戶外中心創辦人林政翰表示，攀登嘉明湖，墜崖的比較少，但迷途的比較多，因此講座盡量是迷途為生為主。但他也感嘆，這是教育的第一線，實情上也是攀登百岳的最後一線。
因為台灣山岳環境豐富多元，但在山林議題的討論，近年來趨向極端化，只要有山難發生，網路留言大多批評山林的危險之處以及山友的選擇盲目。但在登山界，則視為台灣登山教育缺乏，山林近在眼前，卻難有正確認知。登山教育的重要，不只能夠降低登山風險，更重要的還在於戶外活動風氣越普及，冒險跟追求自我成長的例子也會越來越多。但國中、小幾乎沒有傳授登山教育，國內登山教育的養成，除了式微已久的大學登山社，另有一些工作室以網路為號召，所推出的登山課程，雖然深獲好評，但仍然有系統化的難題。古道專家伍元和表示，如果要快速矯正現行商業團或自組團的不良習慣，確實舉辦「行前會」，讓團員認知登山資訊跟裝備是否齊全，會是一個較有效率的方式，但往長遠來看，台灣山界可以考慮編寫登山教材，以利正確登山知識的培養。
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