內政部通過 室內裝修登記證效期放寬為5年

2019-05-31 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



內政部今天表示，為了讓室內裝修換證更有彈性，室內裝修業及專業技術人員登記證的有效期限，將從目前的4年放寬為5年，期滿前檢附16小時以上回訓證明即可換證，內政部預估有9千餘家業者及2.5萬名從業專技人員受惠。

內政部表示，目前室內裝修業及專業技術人員登記證有效期限均為4年，且分別在登記證到期前3個月及前6個月內才能換證，逾期未回訓換證，登記證即失效，必須重新參加培訓講習，規定較為嚴苛。

內政部表示，昨天部務會報通過「建築物室內裝修管理辦法」修正草案，鬆綁換發時間的限制，並將有效日期由原來的4年，修正為換證當日起算5年，且規定期滿前檢附5年內參加內政部主辦或委託專業機構、團體辦理的回訓訓練，達16小時以上之證明文件，即可換證。逾期未換發則不得執業，以落實人員管理，確保建物公共安全。

此外，由於目前第1次申請技術人員登記證，需檢附的室內裝修培訓講習結業證書，沒有效期的限制，造成實務上有些學員在通過講習後多年，才領取登記證，學員的專業職能恐未能與時提升更新，這次也增訂講習結業證書的使用期限為5年，以確保專業職能。