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中執會為蔡排除萬難...他獨排眾議 看好賴初選過關

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開門見「山」系列報導-山難救援收費爭議

2019-05-31 10:22聯合報 記者游昌樺╱即時報導

2018年葉姓山友獨攀中央山脈南三段受傷求救，被尋獲後卻半夜落跑，遭南投縣消防局以違反自治條例為由，代向空勤求償222萬3133元，這也是台灣登山史上，山友遭罰最重的案例，雖然當時社會輿論一面倒，支持以浪費搜救資源為名義，重罰葉姓山友，但山域政策監督聯盟成員蔡日興有不同看法，認為這樣的重罰製造了另一種「不公平。」

因為，探究各縣市的登山自治條例，在直升機收費的執行上，各縣市做法不一，例如南投縣下重手處罰，但台中消防局表示，如果類似案例發生在轄區，他們只會酌收消防人員的出勤加班費用，花蓮消防局則是態度強硬，認為不管合法、非法，他們都會代為求償。空中救援的出勤單位空勤總隊卻說，一直以來都沒有收費的打算，認定政府救援屬於義務層面，但現實的狀況卻是，各縣市對於救援收費的做法不一。

律師洪振豪感嘆，各地做法不一，會讓台灣的登山陷入不安定的狀態。而且由於台灣不少山脈是跨縣市，萬一登山遇險，難不成要先斟酌思量，「該找那個縣市的消防來救，才不會被罰？」直升機救援收費與否，牽動是否「濫用」的認定標準，能否有更好的處理方式以及裁罰上限。這也關乎到，在開放山林的政策後，中央單位消防署歷來曖昧不明的態度，能否有所改進？

山難救援中的空勤直升機是否收費，成為爭議焦點。本報資料照片
山難救援中的空勤直升機是否收費，成為爭議焦點。本報資料照片
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山友直升機加班費
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