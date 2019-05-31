巧克力囊腫切除 不長期服藥控制會復發

2019-05-31 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



30歲的美珍從事室內設計，四年前因子宮內膜異位症造成巧克力囊腫而接受手術，術後沒定期回診。一年前開始下腹部疼痛、解便不順，自行買藥吃不見好轉，反覆發燒一個月。就醫檢查確認是子宮內膜異位症復發，卵巢長出5公分的巧克力囊腫，且合併骨盆腔發炎感染，而引起發燒。

婦產部醫師表示，子宮內膜異位症是一種慢性疾病，最常見的發生部位以卵巢、子宮、骨盆腔及腹腔居多。由於不少患者誤以為只要切除病灶即可，輕忽五年內復發率高達五成，以致疾病復發。

中山附醫婦產部醫師吳珮如表示，子宮內膜異位症是一種慢性疾病，所謂的「異位」，是指原本在子宮裡的內膜細胞，移位、跑到子宮外面；最常見的發生部位在卵巢、子宮、骨盆腔及腹腔，進而引起經痛、骨盆腔疼痛、異常出血及不孕等症狀。而子宮內膜細胞長在卵巢，俗稱為巧克力囊腫。

吳珮如說，子宮內膜異位症是25至40歲育齡婦女常見的疾病，西方女性盛行率約15%，亞洲地區也有10%左右；台灣因飲食西化等關係，年齡層有下降趨勢。許多得子宮內膜異位症女性，在青少女時期即出現經痛過久、經血過多等現象，但不知有病而未就診，故台灣盛行率可能被低估。

子宮內膜異位症治療方式有手術外，還有停經針、雄性素、止痛藥等藥物，副作用為骨質疏鬆、長痘痘、聲音低沈等；目前健保有給付黃體素，副作用較低且術後不需停藥。吳珮如說，對較重度或巧克力囊腫大於5公分以上，或有生育需求患者，大都採用手術治療來減緩疼痛與惡化，並建議術後搭配長期的藥物控制，以「細水長流」的原則，防止復發、傷害卵巢。

吳珮如提醒，女性若經痛時間變長或頻率變高、性交疼痛或排便不正常等症狀，應主動尋求婦產科醫師診斷，以利及早發現、及早治療。