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「菠菜配豆腐吃會結石」破解5個一傳再傳的飲食謠言

2019-05-31 09:19聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

網路資訊爆炸，也讓似是而非的謠言滿天飛，例「水果要飯前吃比較好」、「椰子油是好油」或「不甜的水果熱量比較低」等。營養師提醒，這些訊息都是「錯」的，建議民眾查資料以專業醫師或營養師的文章為優先參考，或可報名專業講座或掛醫院營養諮詢門診，才能吃得更安心健康。

國健署職場健康推動促進計畫合作講師、營養師林孟瑜指出，她在替上班族進行營養講座時發現，經網路資訊傳播及口耳流傳，上班族有許多飲食迷思，建議民眾應以專業醫師或營養師撰寫的文章為優先參考。若時間充足，可以撥空參加專業飲食講座；若對與疾病有關的飲食傳言還是不放心，建議到各大醫療院所的營養門診進行諮詢。

此外，林孟瑜也特地整理五項她最常聽到的飲食迷思，予以說明並破解謠言，讓民眾吃得更放心。

●謠言一：「聽說水果要飯前吃比較好！」

錯。林孟瑜表示，水果飯前飯後都可以吃，除非民眾有特殊訴求，如想要減重，水果的體積大又具纖維質，飯前吃可以墊個胃，其他高熱量食物就能少吃一些。

不過，水果也有熱量，一餐水果的理想攝取量為一份，也就是約一個拳頭大小，可別吃下太多水果反而變胖。

●謠言二：「聽說椰子油是很棒的油喔！」

錯。林孟瑜表示，雖然椰子油很夯，且有研究報告顯示椰子油的中鏈脂肪酸對失智症有幫助，但椰子油的飽和脂肪酸含量其實偏高，對心血管健康的影響是負面的。站在營養師立場，她不會推薦椰子油當作主要的油脂來源。

林孟瑜說，油脂來源還是建議使用不飽和脂肪酸較豐富的油品為主，例如橄欖油、芥花油或苦茶油等，都是不錯的油品選擇，對心血管健康也有正向幫助。

●謠言三：「是不是不甜的水果熱量比較低啊？」

錯。林孟瑜表示，通常一份拳頭大小的水果約有60大卡熱量，儘管檸檬很酸，或是芭樂吃起來不甜，但仍是有果糖存在，一份檸檬或一份芭樂也都是約60大卡熱量。所以千萬別用口感或甜度來判斷水果的熱量，以免吃過多而變胖。

●謠言四：「血糖高是不是不能吃稀飯？」

錯。林孟瑜表示，血糖高不是不可以吃稀飯，而是要注意醣類食物的選擇。例如應該選擇GI值（升醣指數）較低的醣類食物，身體吸收速度較慢，血糖也不會快速升高；至於GI值高的醣類食物恰好相反，血糖上升比較快。

林孟瑜舉例，一碗稀飯和半碗白飯的含醣量相當，約為30克醣量，但稀飯和白飯相比，前者已經被糊化，GI值較高，人體血糖就會上升比較快。

林孟瑜表示，她都會提醒需控制血糖的民眾，如果選吃稀飯，應多搭配富含纖維的蔬菜一起吃，可以調控血糖上升速度緩一些。另可搭配蛋白質食物，維持一餐有蔬菜、有豆魚蛋肉等蛋白質的多樣均衡性。「所以，只要吃的分量正確，吃稀飯一樣可控制血糖。」

●謠言五：「菠菜跟豆腐不能一起吃，不然會結石喔！」

錯。林孟瑜表示，大家關心的是泌尿道結石，但菠菜和豆腐經過消化系統後是以糞便形式排出，即使兩者在消化道內形成草酸鈣，最後也是形成糞便殘渣，不會進到尿路通道。反而應該提醒有結石體質者，每天水份要攝取至少2000毫升以上，以避免結石困擾。

營養師林孟瑜表示，椰子油的飽和脂肪酸含量偏高，對心血管健康的影響是負面的，所以並...
營養師林孟瑜表示，椰子油的飽和脂肪酸含量偏高，對心血管健康的影響是負面的，所以並不推薦椰子油當作主要的油脂來源。 圖／ingimage
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營養師林孟瑜提醒，需控制血糖的民眾如果選吃稀飯，應多搭配富含纖維的蔬菜一起吃，可...
營養師林孟瑜提醒，需控制血糖的民眾如果選吃稀飯，應多搭配富含纖維的蔬菜一起吃，可以調控血糖上升速度緩一些。 圖／ingimage
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營養師林孟瑜表示，水果飯前飯後都可以吃，但水果有熱量，一餐水果的理想攝取量為一份...
營養師林孟瑜表示，水果飯前飯後都可以吃，但水果有熱量，一餐水果的理想攝取量為一份，也就是約一個拳頭大小，可別吃下太多水果反而變胖。 記者鄧桂芬/攝影
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脂肪上班族
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