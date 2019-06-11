親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

超夯打卡書店，是「房地產炒作」的新寵？

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

輻照食品是什麼？跟輻射污染食品有什麼不一樣？

2019-06-11 14:19聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝編輯部】

分享

核能議題近幾年甚囂塵上，核能雖為人類的生活帶來新的可能性，但其可能的輻射風險也總是被人質疑。而在2011年3月11日日本福島發生核災事件後，台灣社會對於開放進口日本核災地區食品的議題也更熱烈關注。但其實，輻射不是完全像你想像中那麼可怕，目前在食品加工的方法中也有透過「游離輻射」達到食品防腐保存等目的的手段。

為什麼輻射照射可以達到防腐效果？

食品輻射照射（Food irradiation）屬於「冷殺菌」技術的其中一種，自1964年發展至今其實早有50多年的歷史。其原理是透過如X射線、γ射線或電子游離輻射照射食品，使食品中可能存在的微生物、害蟲DNA結構遭受輻射能量破壞，進而使其無法再行繁殖而達到殺蟲滅菌、防腐保鮮的效果，或進一步透過破壞生物體中之酵素等抑制植物採收後的發芽情形。

該怎麼知道哪些食品用過輻射照射處理呢？

目前在台灣的現行公告中，除規定「限用輻射線源種類、劑量」等，亦有相關的「限用照射食品」。例如馬鈴薯、甘藷、洋蔥、大蒜及生薑等，便可依規定照射輻射使之在收成後可能發生的發芽情形被抑制，而部分乾燥或脫水的調味用植物（包括香草、種子、香辛料、茶、蔬菜調味料）亦可透過適當的食品輻射照射達到防治蟲害及殺菌的效果。此外，在冷凍畜肉、冷藏禽肉、豆類、穀類等食品中亦有相關的限用規定。而目前市售的許多進口大蒜、馬鈴薯產品中也多以輻射照射技術來避免發芽情形。

分享

這些生鮮及乾燥食品雖然可以利用輻射照射，但政府也規定，經輻射照射後之食品在包裝上應顯著標示「輻射照射處理標章」（如下圖），供民眾清楚辨別。

分享

國際通用的輻射照射處理標章「Radura標章」。（圖片來源：國際原子能總署IAEA）

Radura一詞，是由「輻射（radiation）」作為字首與拉丁文的「堅硬、持久（durus）」所合併衍生的詞語。

食品輻射照射技術自1968年得到國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，簡稱IAEA）、國際糧農組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations，簡稱FAO）及世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO）共同認同其安全性後，至今全球也已有60多個國家制定了相關的法規並允許輻射照射技術應用於一種至多種的食品上。而IAEA與FAO也共同於維也納成立實驗室，期望透過輻射技術的開發與研究解決糧食農業的問題。

核能科技於食品輻射的應用。（影片來源：Youtube /IAEA）

「輻射照射的食品」，跟「輻射污染的食品」，並不相同！

一般常說的「輻射污染食品」，是透過外洩的放射性元素沉降於食物表面，或隨著空氣、雨水進入土壤及水源進一步污染農作物及攝食的動物體，進入我們的食物鏈而導致健康危害。

而「輻照食品」接受的是游離輻射的「能量」而非放射性物質。此外，在一般法規制定的照射條件下，其能量強度也相對較弱，且食物並非直接接觸輻射源，故在照射後的食品不具有「放射性殘留」。

正確使用輻射照射食品 有效幫助農產品防疫

其實，只要正確使用，輻射能有其正面用途，隨著國際貿易盛行，「輻射照射」也成為農產品防疫工作的一項有效解決工具，避免了許多有害微生物的跨國傳播。與一般常見的高溫殺菌方式相比，也因較能保留食品原有的營養成分，且可減少化學防腐藥劑使用、穿透力強不受產品包裝限制、耗能低等因素，而在國際間的農產品、食品貿易的加工中被各國廣泛利用。

行政院原子核能會對於食品輻射照射會否殘留輻射之宣導說明影片。（影片來源：Youtube/ 行政院原子核能會）

【延伸閱讀】

食物含有輻射值 吃了好害怕？其實萬物都有輻射

怕怕！微波爐煮過的東西有沒有輻射殘留？

輻射食品輸台危害健康？專家：吃一輩子也不會影響

【參考資料】

核輻射汙染食品 VS 輻照食品，傻傻分不清-SGS

原來如此第17集_食品照射會不會殘留輻射？-行政院原子核能會

食品輻射照射處理標準 2013/08/20-食藥署食品法規條文查詢

Food irradiation-International Atomic Energy Agency

Food Irradiation and the Changing Climate-Food and Agriculture Organization of the United Nations

輻射核能行政院

相關新聞

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:26

來自丹麥——為歌劇藝術家而生的LinkedIn

2019-06-11 13:11

外國朋友傻問台灣便條紙為何「綁橡皮筋還香香的」？ 照片惹萬人笑爆

2019-06-11 12:00

吉園圃將停用 農委會：產銷履歷農產設專區優先拍賣

2019-06-11 11:42

「申請如過五關」春遊補助 業者喊別再來

2019-06-11 14:42

腸病毒逾已進入流行期 以71型為大宗

2019-06-11 14:29

暴雨來襲 南投山區3天上看800毫米

2019-06-11 14:21

空汙吹哨者法扶 1人最高12萬

2019-06-11 14:18

忽冷忽熱傷腦筋 冷暖氣機來救援

2019-06-11 14:18

一株只留1顆又遇雨減半 瓜中之王被搶貨只能說抱歉

2019-06-11 14:05

嚴防溺水 海巡緊盯3處危險海域

2019-06-11 13:41

腸病毒 全國進入流行期

2019-06-11 13:35

吉園圃退場農委會加碼獎勵

2019-06-11 13:35

中油95不合格油品 求償至本月底截止

2019-06-11 13:35

棄置箱裡驗出病毒 越南「豬瘟粽」叩關

2019-06-11 13:35

預知夢！前一天夢到開出頭獎 隔天果然應驗

2019-06-11 13:00

減肥15公斤肚子瘦不下來 取出16公斤水瘤

2019-06-11 12:12

蛋蛋腫得像雞蛋 竟是肝硬化造成的

2019-06-11 12:06

鋒面南移 台南東區裕義路等路段淹大水

2019-06-11 12:00

食藥署稽查皮鹹蛋 「蘇丹色素」列必驗項目

2019-06-11 11:54

呂捷腦膜炎一度病危 醫：判斷關鍵在頸部僵硬壓痛

2019-06-11 11:52

夏季食物中毒頻傳 營養師教你如何保存食物

2019-06-11 11:45

空汙揭弊可申請法扶 最高扶助12萬元

2019-06-11 11:45

思覺失調症 醫：與遺傳、心理及社會環境有關

2019-06-11 11:43

暑假到 飯店、遊樂園看準商機辦活動

2019-06-11 11:17

南化區尖山橋面持續沉陷 今起全線封橋

2019-06-11 10:38

穿拖鞋滑倒受傷 這個族群最多

2019-06-11 09:22

連三天下雨洗去汙染物 全台空品良好

2019-06-11 04:51

小黑蚊叮…別亂抓 當心變蜂窩性組織炎

2019-06-11 00:15

北榮加強抗癌 引進硼中子治療

2019-06-10 23:45

健康你我他／手機交給小孩前 先體驗讀書樂趣

2019-06-10 23:44

暴露愛滋病毒前預防性投藥 不會納健保

2019-06-10 23:38

「我沒用…」 每10位老人就有1人憂鬱

2019-06-10 23:34

從病痛體悟大愛 唐從聖驕傲簽器捐

2019-06-10 23:27

威力彩頭獎摃龜 下期頭獎上看5.5億元

2019-06-10 22:46

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-10 22:34

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

2019-06-10 21:32

日本航空飛機餐評比 復興空廚3連霸

2019-06-10 21:31

快來對獎！5億元威力彩開獎 頭獎得主是你嗎？

2019-06-10 21:12
看更多

熱門文章

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

2019-06-10 18:50

理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去

2019-06-10 15:30

北台灣晨迎首波強降雨 全台雨量預測看這裡

2019-06-11 04:50

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

2019-06-10 21:32

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

暴雨炸高雄岡山 台19甲線橋下水淹半個輪胎深

2019-06-11 11:14

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

三種口味一次滿足！肯德基推出漢堡＋炸雞＋蛋撻XL套餐

2019-06-10 16:06

影／一晚就可飛過台灣海峽 秋行軍蟲讓宜蘭淪陷？

2019-06-11 11:43

快來對獎！5億元威力彩開獎 頭獎得主是你嗎？

2019-06-10 21:12

7-ELEVEN歷年最大投資！砸12億只為讓CITY CAFÉ更好喝

2019-06-11 09:06

清晨高雄大雨 氣象局對7縣市發布大雷雨訊息

2019-06-11 09:30

遊客餵牛警覺有異 揪出入侵台灣秋行軍蟲

2019-06-10 19:42

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-10 22:34

這是什麼神仙顏值？64歲「白娘子」趙雅芝和帥兒同框根本像姐弟

2019-06-11 10:04

婆婆私闖房間拿高價保養品給小姑 她欲討回竟被當面摔爛

2019-06-10 17:02

CITY CAFE全新「精品」咖啡 搶攻高端饕客商機

2019-06-10 16:39

從大陸飛來 秋行軍蟲首度侵台

2019-06-11 01:02

預知夢！前一天夢到開出頭獎 隔天果然應驗

2019-06-11 13:00

馬印航空台北到札幌航線 8月起停飛

2019-06-10 17:37

痘痘一直沒好？因為你踩到4種地雷 難怪痘痘長不停

2019-06-10 18:24

每日星座運勢／巨蟹珍惜與家人團聚 有得財的機會

2019-06-11 00:00

【我見我思】李承毅／別人的女兒不是女兒？

2019-06-11 06:00

農委會：從大陸飄來秋行軍蟲 成災恐比禽流感麻煩

2019-06-10 21:36

豪雨襲台 經濟部發布高雄台南彰化淹水警戒

2019-06-11 11:10

吳德榮：環流形態已形成 防雷擊、強風、強降雨

2019-06-11 08:13

工程師赴陸工作，看見台灣沒有的機會...兩岸專家憂青年缺競爭力，點出關鍵問題

2019-06-10 15:34

【女性臉譜】櫻桃子／前衛又自信的猶太同事

2019-06-11 06:00

呂捷腦膜炎一度病危 醫：判斷關鍵在頸部僵硬壓痛

2019-06-11 11:52

穿拖鞋滑倒受傷 這個族群最多

2019-06-11 09:22

【家的形狀‧非典型的幸福】江佩津／我喜熊

2019-06-11 06:00

高市大雨出現短暫淹水 韓國瑜：各單位進入待命狀態

2019-06-11 12:52

一個人賣票19年 蔡明亮的兩大悟

2019-06-11 11:47

可產兩千顆蛋、飛兩百公里 「秋行軍蟲比禽流感麻煩」

2019-06-10 22:02

梅雨鋒面驟雨狂炸台南 永康部分積水路暫時封閉

2019-06-11 12:55

女生皮膚黑黃也不怕 必擦這3色口紅、素顏擦也能一秒顯白

2019-06-10 22:16

因應豪雨威脅 經濟部今晚成立二級應變小組

2019-06-10 19:39

億萬富翁不是夢！「威力彩」今晚開獎 今年最高頭獎上看5.1億

2019-06-10 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top