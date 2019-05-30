比照歐盟 雞隻動物用藥弗雷拉納食藥署訂殘留標準

2019-05-30 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



農委會規畫核准用於治療雞隻「紅蟎感染」的動物用藥弗雷拉納（Fluralaner），衛福部食藥署今預告訂定「動物用藥殘留標準」，比照歐盟、紐西蘭的規範，訂出雞隻可作為食物的部位，動物用藥最後的殘留標準，預告期為60天，最快明年起上路，屆時業者未依法用藥，最高可開罰2億元。 示意圖／ingimage 分享 facebook 農委會規畫核准用於治療雞隻「紅蟎感染」的動物用藥弗雷拉納（Fluralaner），衛福部食藥署今預告訂定「動物用藥殘留標準」，比照歐盟、紐西蘭的規範，訂出雞隻可作為食物的部位，動物用藥最後的殘留標準，預告期為60天，最快明年起上路，屆時業者未依法用藥，最高可開罰2億元。

目前准用弗雷拉納於家禽或雞隻的國家僅歐盟以及紐西蘭，食藥署新訂定的標準則比照紐西蘭。食藥署食品組長潘志寬表示，弗雷拉納過去未准用於雞隻，因應農委會提出的需求，希望能改善雞隻的紅蟎感染，增訂弗雷拉納准用於雞隻。紅蟎是一種蟎類，仰賴吸食雞隻的血液維生，寄生在家禽或是雞隻身上，嚴重會使雞隻消瘦、貧血、產蛋量下降，對於蛋雞是一大傷害。

潘志寬表示，今預告訂定雞隻使用弗雷拉納後，相關部位的動物用藥殘留標準，雞肌肉最終殘留量不得超過0.06ppm（百萬分之一）、雞肝0.6ppm、雞腎0.4ppm、雞脂（雞皮）0.6ppm、雞蛋1ppm。

潘志寬表示，弗雷拉納每人每公斤體重每天可接受安全攝取量（ADI）為10微克（μg），換算一位60公斤的成年人而言，每天最多可以攝食到600微克，等於0.6毫克；根據食藥署調查，國人飲食狀況，每人每天可能攝食到含有弗雷拉納的雞肉相關製品，進而攝取到弗雷拉納的每人每天攝食量約43.9微克，遠低於安全攝取量，只有安全攝取量的7％。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，弗雷拉納屬於低毒性的動物用藥，該藥物主要是透過干擾動物腦中的γ-氨基丁酸（GABA），使其產生神經毒性，而動物實驗顯示會出現肝毒性，但並沒有致癌性，目前並沒有任何人體試驗結果。

潘志寬表示，目前新制仍在預告期間，最快明年上路，未來新規定上路後，業者若未依法執行，落實動物用藥殘留，將可依食安法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。