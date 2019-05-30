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有「抬頭紋」讓人瞬間老10歲 2招妙招消除它、洗臉時不要出現這表情

2019-05-30 17:57聯合報 記者劉小川╱即時報導

不管男生女生，到了一定的年紀，膠原蛋白就會有流失的危機，導致抬頭紋也特別明顯，當你出現抬頭紋的時候，就會讓整體看起來更顯蒼老，想要維持著童顏，就要知道該如何去除抬頭紋！

出現抬頭紋的原因

1、肌肉功能出現了下降的可能性

隨著年齡增長，當然肌肉功能也會有衰退的時候，上瞼提肌沒有力氣，只通過額肌運動來張開眼睛，長時間下來，抬頭紋就會變得更明顯，許多人會通過整形手術來消除抬頭紋。

2、表皮黑色素細胞產生了變化

上了年紀，黑色素細胞的數量會明顯減少許多，儲備的能力也會跟著降低，也加快了真皮的彈性纖維變性及破壞，更加重皺紋的發生。身體中的彈性纖維及膠原纖維，會決定皮膚的彈性及擴張狀態，表皮的鬆弛也跟這大有關係。

3、不良的生活習慣

整天愁眉苦臉，會讓身體的細胞也缺乏活力，而導致抬頭紋。平時也要多做些防曬的措施，紫外線也容易導致皮膚變得鬆弛、暗沈，皮膚失去了保護屏障，衰老的速度就更快了。熬夜、卸妝不全、喝太少水，這些生活習慣，對於皮膚的好壞都息息相關。

該如何消除抬頭紋？

1、勤於臉部按摩改善：

可以在擦保養品的時候，善用指腹進行按摩的動作，一方面促進血液循環，讓皮膚可以一天天的感受更加緊實。額頭的部分表皮比較薄弱，也比較不容易儲存水分，所以很多長痘痘、出油的問題，幾乎都會好發在額頭。

給予自己充分的睡眠、按摩讓血液循環更好、多喝水，這些都是防止皺紋產生的方式。

2、正確的洗臉方式

一般洗臉的時候，都會順帶的按摩手法來清潔，這個時候，要盡量減少額頭的摩擦，去角質時，也不可以力道過大。洗頭時候低著頭、閉上眼睛，也會有皺眉的情況，這樣也會形成抬頭紋喔！

人都會隨著年齡的增長，肌肉也會隨著老化，使用對的方式保養，才不會讓皺紋提早出現。...
人都會隨著年齡的增長，肌肉也會隨著老化，使用對的方式保養，才不會讓皺紋提早出現。圖／摘自 pexels
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心情不愉快，皺著眉反而讓細胞老化更快。圖／摘自 pexels
心情不愉快，皺著眉反而讓細胞老化更快。圖／摘自 pexels
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不良的生活習慣，也會讓皮膚提早老化，趁早戒掉吧！圖／摘自 pexels
不良的生活習慣，也會讓皮膚提早老化，趁早戒掉吧！圖／摘自 pexels
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