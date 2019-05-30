B型流感病毒變異患者增一倍 國內5成校園群聚因它而起

2019-05-30 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



B型流感病毒株出現變異，傳染力變強，近4周輕症疫情上升，國內感染B流占比從兩個月前的2成增加至4成，近乎翻倍，目前監測資料也顯示，5成校園群聚是B型流感案件。疾管署提醒，我國夏季仍可能出現流感流行，民眾需留意個人衛生，落實生病在家休息，疾管署將持續觀察該波疫情趨勢。

疾管署監測資料顯示，國內近4周社區流行病毒型別以B為多（40.2%），其次為H1N1（31.5%），B流病例數從兩個月前累計229人增至目前已達582人。另近4周通報上呼吸道或類流感群聚案件中，129件檢出流感，7成7是校園群聚為多，這100件校園群聚中B型流感案件占51.2%，門急診就診率以學齡族群上升幅度較其他年齡層高。

疾管署副署長莊人祥表示，目前不僅台灣境內B型維多利亞病毒株出現變異，連中國大陸南北省分、南韓也發現此現象。病毒傳染力變強，預估國內會先從群體互動密集的校園開始流行。雖B型流感輕症疫情略為上升，但新增個案急重症病例仍以感染A型流感為主。自去年10月1日截至今年5月27日累計1046例流感併發重症病例，B型僅占35例。

由於台灣位處亞熱帶地區，一年四季都有流感，2017年甚至爆發過嚴重H3N2夏季流感。因應近期國內A型及B型流感疫情、上呼吸道或類流感群聚件數均呈上升。疾病管制署29日邀集衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組委員召開會議，會中委員考量流感併發重症病例並未明顯上升，建議持續加強觀察國內外疫情，必要時再使用抗病毒藥劑即可。