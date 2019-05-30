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林依晨師弟發燒嘔吐3天才確診腦膜炎 醫師提醒這樣辨識

2019-05-30 16:59聯合報 記者羅真╱即時報導

林依晨師弟張洛偍日前頭暈、無力、高燒、嘔吐樣樣來，連三天反覆掛急診才確診為腦膜炎，他在臉書分享這段經驗提醒粉絲別延誤就醫。醫師表示，腦膜炎發生率低，因此醫師往往不會在第一時間懷疑病人罹患這個疾病，提醒民眾自我留意，若持續頭痛、高燒不退且合併頸部僵硬，要立即告知醫師。

台灣兒科醫學會常務理事林應然表示，腦膜炎是病毒或細菌藉血液循環進入腦膜引發的發炎反應，常見的病原菌包括腸病毒、肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌等；典型症狀是頭痛、發燒、嘔吐、頸部僵硬，嚴重可能發生抽搐、意識不清、甚至致命。

林應然表示，國內推廣嬰幼兒預防接種後，腦膜炎的發生率已大幅下降，一般人遭病毒或細菌感染後會逐漸康復，少數免疫力較低落的人併發這個疾病的風險較高，例如已經感冒卻無法好好休息、仍持續工作的人就屬風險較高的族群。

林應然表示，由於腦膜炎初期難與上呼吸道感染區分，加上發生率低，因此多數醫師不會立刻懷疑病人罹患這個疾病。提醒民眾，若持續頭痛、高燒不退且合併頸部僵硬，就要警覺罹病的可能性，並立即告知醫師。

新生兒不善表達不舒服，且較少出現頸部僵硬的情形，因此更難以識別罹患腦膜炎。林應然提醒家長，倘若寶寶精神不好、兩眼無神、持續發燒、哭聲微弱、不吃東西、抽筋等，就要立即就醫接受評估。

林依晨師弟張洛偍罹患腦膜炎，在臉書分享這段經驗提醒粉絲別延誤就醫。圖／取自張洛偍...
林依晨師弟張洛偍罹患腦膜炎，在臉書分享這段經驗提醒粉絲別延誤就醫。圖／取自張洛偍臉書
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醫師頸部僵硬頭痛
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