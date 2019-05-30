超殺「皮卡丘復仇者」公仔再報到 角色的特別服裝成彩蛋！

2019-05-30 18:00 聯合新聞網 綜合報導



DS Studio所發售的第二波公仔系列官方預告圖。圖／翻攝自DS Studio 分享 facebook

今年上映的兩部當紅電影《復仇者聯盟4：終局之戰》與《POKÉMON 名偵探皮卡丘》電影，讓DS Studio工作室所製作的《復仇者聯盟》X皮卡丘公仔，以迅雷不及掩耳的速度銷售一空。日前，DS Studio官方宣佈該系列即將推出第二波販售，飽受大家喜愛的角色洛基、蜘蛛人也都會現身喔。

此次DS Studio所發售的第二波公仔系列，有奇異博士、黑寡婦、洛基、黑豹、蜘蛛人以及鋼鐵裝的浩克。超高人氣的洛基、蜘蛛人分別以宇宙魔方、鋼鐵蜘蛛裝公開亮相。接下來將帶大家認識卡哇伊的角色公仔。

DS Studio發售的「復仇者聯盟 X 皮卡丘」公仔，目前已經全面開放預購，並預計9月至10月間發貨，售價為馬幣480元（約台幣3,800元），現在就可至Game Harbors官網訂購。

1.奇異博士

扮演奇異博士的皮卡丘，胸前掛著一顆可愛的時間寶石，那帥氣的斗篷和逼真的魔法不禁讓人聯想到電影場面。

2.黑寡婦

這系列公仔中唯一的女性角色，除了浪漫的棕褐色捲髮，還有酷炫、性感的緊身衣，完美呈現她在電影中的形象。

3.洛基

漫威電影裡最受女生喜歡的角色，皮卡丘戴起他經典的頭盔與裝扮，手上拿著宇宙魔方的模樣根本毫無違和感。

4.黑豹

化身黑豹的皮卡丘，穿著黑豹的黑色裝甲，脖子也有電影裡利爪般的裝飾，看起來既帥氣又可愛。

5.蜘蛛人

穿戴鋼鐵蜘蛛裝的皮卡丘，背後有著速殺模式的爪子，腹部也刻著蜘蛛人的標誌，看起來架勢十足。

6.鋼鐵裝的浩克

這款是6隻公仔裡面最別致的一款，不僅尺寸超大，其細節度逼真，喜歡的粉絲一定超級心動。