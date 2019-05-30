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阿茲海默症控制 抗生素是新契機

2019-05-30 16:55台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

芝加哥大學研究人員近期一項研究顯示，抗生素對雄性老鼠在阿茲海默症病情的控制方面有...
芝加哥大學研究人員近期一項研究顯示，抗生素對雄性老鼠在阿茲海默症病情的控制方面有幫助。(photo by Rob Brewer on flickr)
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抗生素能抗阿茲海默症！芝加哥大學研究人員近期一項研究顯示，長期的抗生素治療能透過改變腸道中的微生物，減緩造成阿茲海默症的澱粉樣蛋白老化斑在雄性老鼠腦中的生長。但這樣的情形對雌性老鼠沒有造成影響。

根據《每日科學》報導，阿茲海默症與澱粉樣蛋白老化斑的生成以及小膠質細胞（存在於大腦中的免疫細胞）有關。小膠質細胞可以協助清除澱粉樣蛋白老化斑，不過它們活化之後也可能造成神經發炎反應，讓病情惡化。因此，西索迪亞教授帶領團隊在有阿茲海默症基因的老鼠身上使用抗生素組合物，研究抗生素如何影響澱粉樣蛋白老化斑的生成以及小膠質細胞的活化作用。

他們發現，抗生素能夠減緩澱粉樣蛋白老化斑的生成，並且將小膠質細胞轉化為對大腦有益的型態。但這樣的情形只發生在雄性老鼠身上，雌性老鼠因為抗生素造成腸胃道中微生物發生改變影響了牠們的免疫系統，使得小膠質細胞更加活化。

根據《每日醫學新聞》報導，為了確認得出的結果是否有誤，研究人員將未接受抗生素治療的老鼠糞便植入長期接受抗生素治療的老鼠體內，發現腸胃道中微生物的改變，使澱粉樣蛋白老化斑的生成增加了，小膠質細胞的活化也增強了。

阿茲海默症目前仍無藥可醫，僅能用特定療程控制其惡化。此次研究似乎對阿茲海默症治療有進展，研究人員的下一步是要研究除了腸道的微生物以外，其他病毒在人體內發生的變化是否也會造成類似的結果。

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