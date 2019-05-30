嘉商學生克服透納氏症狀 成為證照達人

2019-05-30 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義高商資料處理科三年級學生陳宥婕從小患有透納氏症合併心臟病，但努力克服身障礙，勤加練習，獲得22張證照，其中還有電腦軟體應用乙級證照，突破同齡的學生，成為學校的「證照達人」，她說，她雖然學業不如人，但希望取得證照，讓別人肯定自己，從來沒想過放棄。

陳的導師鄭美宜說，這個病症因天生基因異常，導致她在閱讀能力上和理解會有點問題，學業成績上可能較為落後，但她勤能補拙，不斷練習，讓自己熟悉證照考試的題目，不僅跟上其他同學的水準，取得證照的數量也名列前茅。

陳的電腦軟體應用乙級證照考了2次，電腦技能基金會考了7次，她說，一開始考試沒有通過，她為了能考取證照，特別請公假，到導師辦公室，使用電腦不斷練習，後來才如願考取。

嘉義高商資料處理科應屆畢業生共計73人，今年共取得1014張證照，刷新創校以來的紀錄，其中資三1全班37人，全數獲得勞動部電腦軟體應用乙級證照，通過率達百分之百。

證照達人還有學生羅姿涵的27張，袁賜平的27張和楊雅婷的25張，證照包括電腦軟體應用乙級，會計事務乙級和人工記帳、資訊、多益、會計和其他民間證照。