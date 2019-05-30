長期吃草藥偏方降血糖 竟敗腎罹膀胱癌

2019-05-30 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



彰化縣70歲李姓老婦人因糖尿病，吃了十多年草藥偏方降血糖，去年六月血尿，不會痛，以為是發炎，吃藥未見好轉，經就醫發現肝受損，而且確診膀胱癌，經化療、放療無效後，院方建議切除膀胱，但她不想因此終身帶尿袋，轉診到台中榮總，接受化療合併免疫治療，再切除部份膀胱，保住膀胱以及排尿功能，每3個月膀胱鏡、雙側上泌尿道檢查追蹤。

台中榮總泌尿外科主任裘坤元說，台灣常見膀胱癌3大危險因子，包括抽菸、吃中草藥，接觸染髮等染色劑等，建議高危險群接受尿液檢查。另外，若出現血尿、尿液混濁等尿液顏色異常，請到醫院檢查。

李姓老婦人說，她有心血管疾病放過支架，也因糖尿病接受藥物控制，十多年前，聽信地下電台偏方草藥，十多年前來吃中草藥降血糖，去年六月突然血尿，因為不會痛，吃藥一周也不見好轉，到醫院檢查，確診是膀胱癌，接受化療、放療無效，院方建議膀胱全切除，但擔心終身使用尿袋，造口易感染，因此轉診到台中榮總。

裘坤元說明，李姓婦人就診後，確診膀胱右壁有高惡性度的泌尿上皮細胞癌，李婦擔心切除整個膀胱，未來可能要腸造廔尿液引流，相當不便，經充分討論後，決定接受化學藥物及免疫藥物的合併治療。

裘坤元指出，李婦在經過4次化學藥物及免疫藥物的合併治療後，電腦斷層發現惡性腫瘤病灶明顯萎縮，後接受手術切除部份膀胱，保留大部份正常膀胱結構，也保住排尿功能，術後尿容量變小，如今尿容量約200CC，術後病理切片證明沒有殘存的癌症細胞。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康