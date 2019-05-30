喝檸檬水能變鹼性體質？ 營養師的答案跌破養生族眼鏡

2019-05-30 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



對許多養生族而言，來幾杯稀釋檸檬汁或以檸檬切片泡水喝是每天例行工作，希望調整酸性體質，變成鹼性體質，預防癌症和慢性疾病。但喝檸檬水真的能改變體質嗎？營養師的解答顛覆養生族的想像，實際上，人體血液酸鹼值是恆定的，不會因喝檸檬水有所改變，檸檬水能改變體質說法沒有科學依據。

對養生頗有興趣的陳小姐在國健署健康九九網站中的「疑問醫答」專區中問到，喝檸檬水是否可改變體質，緩解鈣離子促使血液凝固作用，防治心血管疾病：大量檸檬酸鹽，是否能夠抑制鈣鹽結晶，阻止腎結石形成。國健署請營養師林世航釋疑，他指出，所謂的「酸鹼體質」並沒有科學根據。

發明「酸鹼體質」理論的Robert O. Young去年底因此被美國聖地牙哥法院判決罰款，理由是詐欺。林世航進一步說明，一般正常人血液酸鹼值維持在弱鹼性pH 7.35至7.45範圍內，呼吸、腎臟排泄與血液蛋白質緩衝等才是調控機制。血液酸鹼值並不會因攝取酸性或鹼性食物而有所改變，喝檸檬水調整體質的說法，當然是不正確的。

「鹼性飲食」可減少疾病風險說法，林世航指出，其主因可能與食物的「酸鹼性」無太大關聯，而是因為所謂「鹼性飲食」通常包含大量蔬菜、水果、全穀雜糧類等食物，並減少紅肉攝取量，這樣的飲食內容，可提供豐富膳食纖維、微量營養素與植化素，較符合營養均衡概念，而非「鹼性」食物帶來影響。