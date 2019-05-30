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學校午餐吃有機、產銷履歷農產品 政府擬額外補助

2019-05-30 14:51聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

有機農業促進法今天正式實施，農委會規畫，除現行的學校午餐符合四章一Q標準，每人每餐補助3.5元以外，未來要是吃有機菜、產銷履歷蔬菜，還會給予額外4元、1.5元，估計每年增加12億預算，現在已精算呈報行政院，待行政院核定後才實施，但現階段尚未核定。

外界質疑，有機農業促進法鼓勵有機耕種，但更重要的是要開拓通路。農委會說要推動學校午餐全面使用國產溯源食材，並獎勵增加有機食材使用，目前每周有機食材使用總量達163公噸，其中新北市、桃園市、花蓮縣、屏東縣、宜蘭縣，全部學校每周至少一餐有機蔬菜或有機米。

此外，今年9月新學年起，新竹縣、台北市也將跟進。農委會表示，會與教育部、國防部更密切合作，持續推動學校午餐與軍隊團膳擴大採購有機食材，並與產地農友契作以穩定供貨，帶動產地農業轉型。

農委會農糧署運銷加工組組長林鈴娜表示，現在學校午餐若能達到四章一Q，現行每人每餐補助3.5元，針對產銷履歷產品，以及有機產品，已報簽行政院、送到主計處，現在還沒有核定。

她表示，根據農委會的精算，現階段若吃有機餐，每人每餐可以增加4元、產銷履歷每餐1.5元，這是四章一Q每人每餐3.5元外，再額外加碼的補助，目前估出來需要增加12億預算。

至於國軍膳食部分，她表示，國軍現階段是三章一Q，希望國防部基於使用者付費來付錢。主計處也認為，學校午餐是教育部出錢，國軍膳食是否可由國防部出錢，但國防部認為經費吃緊，並沒有同意；若由農委會出錢，會壓縮到其他農業建設經費，還在討論中。

農委會國防部
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