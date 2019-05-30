車齡12年以上補助5000輛 小黃換新6月3日申請

2019-05-30 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



蔡英文總統今年2月與計程車業者見面時允諾給予汰舊換新補助，交通部今天宣布計程車更新計畫上路，將從今年6月3日開始受理申請，請符合資格駕駛人盡速申請。

交通部公路總局表示，為持續改善計程車服務品質提升市場競爭力，交通部推動「計程車服務提升輔導方案」，並已擬定鼓勵計程車更新措施，大幅提高計程車汰舊換新補助金額，並為響應政府節能減碳政策，新增電動計程車項目，其中購買燃油（含油氣混合）計程車者每輛補助15萬元、購買油電混合計程車者每輛補助25萬元、購買電動計程車者每輛補助35萬元。

公路總局表示，今年度將提供5000個名額供車齡12年以上之計程車駕駛人提出申請，申請補助期間自108年6月3日起至108年6月28日止，可以至公路總局網站(https://www.thb.gov.tw/)「最新消息」區下載相關申請表，向受理機關提出申請。此外，公路總局亦將主動就符合資格條件之駕駛人寄發申請須知。

公路總局進一步說明，本次補助5000個名額中燃油（含油氣混合）計程車3000名、油電混合計程車1800名、電動計程車200名，並以個人計程車駕駛人、合作社計程車駕駛人及計程車公司（行號）之自備車輛參與經營駕駛人，為優先補助對象。

只要是108年5月20日前登記列管牌照在案之12年以上老舊計程車均可提出申請，申請人檢附相關申請資料後可向車籍所在地公路主管機關申請登記（六都為直轄市政府、六都以外將為各地區監理所(站)），倘申請人數超過時將以車齡較高者為優先，若車齡數相當者則以抽籤方式決定優先補助順序。公路總局後續會將補助申請結果公告於該局官網，並書面通知申請人。

公路總局提醒符合資格且有意願申請之計程車駕駛人，記得於6月28前提出申請，以共同提昇計程車服務品質，並達到「車好、服務好、環保好、生活好、經濟好」之新價值，後續倘有計程車補助相關問題可以洽詢所在縣市公路主管機關。