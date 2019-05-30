太好賺或太犧牲？當代理孕母賺120萬 結婚月領36K

2019-05-30 15:05 聯合新聞網 綜合報導



當代理孕母賺120萬值得嗎？ 圖／Ingimage 分享 facebook

120萬的打工機會，心動嗎？有人徵求「代理孕母」，事成給120萬元，若願意結婚，每個月還有3萬6千元的零用錢，令網友議論紛紛，還有人懷疑是否「假徵孕母、真求脫魯」？

有網友在臉書不公開社團「爆廢公社」分享一則徵人訊息，內容徵求的是「代理孕母」，載明若成功懷孕產子，將給紅包120萬。後頭還有第2點說明，若同意辦理登記結婚，每月給付3萬6千元的零用金，最後也補充此項徵人的條件為「未婚二春」，且須33歲以下。

「有人要應徵嗎」，轉貼的女網友先翻了兩個白眼問，「我很想但沒辦法，本人已婚也超過33歲」，顯然對此徵人啟事不以為然。其他網友則議論紛紛，許多人懷疑這根本是另類「約砲」文，但其實代理孕母是透過人工受精，並不會有性行為。

雖然有網友戲稱想應徵，不過不少人認為120萬不但低於行情，且犧牲很大，「120萬恢復不了緊實的三圍肌膚」、「120萬可是要苦8～10個月」、「可能賠一輩子。因為孩子生下來妳可能不是在乎那個120萬了」。另外，由於代理孕母在台灣不合法，也有網友呼籲衛福部「趕快啟動釣魚機制，把人調出來開罰」，還有人懷疑第2點提的結婚就是用來解套的。

網友們除了討論當代理孕母究竟划不划算，懷疑這是「假徵人、真徵婚」的也不在少數，「表面是徵代理孕母實際是想脫魯徵婚吧？」、「三點加起來就是要找老婆…這是徵婚文好嗎」、「找老婆就找老婆，還代理孕母勒！」，也有人搞笑的說：「看來我是娶不到老婆了，一個月不到3萬6。」