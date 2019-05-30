嫌我慢就掛別人！醫貼霸氣公告藏小字 網笑歪力挺

2019-05-30 14:53 聯合新聞網 綜合報導



一名神經外科醫生在診間外貼出公告「不耐久候請另掛他醫師」。示意圖／ingimage 分享 facebook

民眾到醫院看病時，常需要等候，提前掛號到現場仍要排隊，難免引起病患抱怨。高雄一名男網友日前帶母親到醫院看病時，看到一名神經外科醫生特別貼出的公告「不耐久候請另掛他醫師」，中間還偷渡1行小字，網友看完後笑翻，還大讚是「好醫生」。

男網友在《爆廢公社》貼文，表示他到帶母親到高雄的知名醫院看神經外科，在診間外看到醫生貼出公告，寫著「因本人看診速度慢，合併偶於診間進行打針治療，無法一個病人5分鐘完成看診（新病人平均需30至40分），若不耐久候，請另掛他醫師」，字的中間還夾雜一行超小字，不仔細看會被忽略，上面寫著台語發音「林北得四恁斤戈某愛嘆疾（我就是認真又不愛賺錢）」。

公告中的1行小字讓網友笑翻。圖／取自爆廢公社 分享 facebook

原PO表示「真有個性的醫生」，看過診後也認為這位的確是好醫生，「只要你問他都詳細解說，不會耐不住性子，問到自己都覺得會不會拖人家太多時間」。

網友看到醫生的公告後紛紛表示，「有人能幫忙翻譯小字嗎？看不清楚啊」、「眼力輸了」，也有許多人稱讚這位醫生「對專業、患者負責的好醫師」、「醫德比醫術重要」。還有人分享自己的看診經驗「我們這邊有個診所也是，一診限制數量，八點之後不准掛號，看診都很仔細！」、「我的醫生也是，診間裡如果超過20分鐘沒出來，就代表有新案例，大家就多點耐心」、「怎麼我看的醫生都很有效率三十秒把我結束」、「覺得別人都看很久，自己很快就被再見了」。