鳳凰旅遊公益贊助 偏鄉學童圓旅行夢

2019-05-30 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



「哇!房子、車子都好小喔」、「路上行人都變成小螞蟻了」。新北市三芝區興華國小學童上周參訪台北市，登上台北101並探索全台第一座兒童博物館，體驗一日都會生活，小朋友們超開心。

這趟偏鄉學童城市之旅由鳳凰旅遊集團贊助，除了安排小朋友到台北101觀景台搭乘超高速電梯，感受37秒直達89樓室內觀景台的快感，還有360度的環景視野，將台北街景盡收眼底。

奧森兒童博物館內建置13座主題展區，及天空、森林、地底岩洞3大空間，館內展覽設施採教育性設計，以多元啟發式玩法取代單一引導式的操作，激發孩子們源源不絕的好奇心與學習熱情，學童直呼「真的好好玩」。

興華國小教導主任阮琬琪表示，興華國小位於三芝山區，距離市區有一段距離，學生人數少，加上近年隔代教養與新住民家庭比例增高，教育資源難與大學校相提並論，學童們也少有機會到市區旅遊。

小朋友很想看看台北到底是什麼模樣?希望登上地標101大樓參觀，這些對於都市小孩來說再平常不過的生活，卻是他們心中的夢想，感謝鳳凰旅遊集團今年持續全額贊助，幫助學童們圓一趟市區旅行夢。