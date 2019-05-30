台商沒抽菸習慣 定期全身健檢仍罹肺腺癌

2019-05-30 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



47歲張姓台商沒有吸菸習慣，且每年定期做員工健檢，年初回台進行全身健康檢查，竟發現左下肺葉有2公分的腫瘤，罹患肺腺癌第二期。台中慈濟醫院胸腔外科醫師柯志霖表示，肺癌位居台灣十大癌症第一位，早期沒有明顯症狀，沒抽菸的人也不能輕忽。

柯志霖指出，張姓台商每年定期健檢照Ｘ光，卻沒有發現病灶，是因為腫瘤位置被心臟遮蔽，不容易看見，還好癌細胞未擴散到其他器官，還能手術切除，透過單孔胸腔內視鏡手術，傷口4公分，術後再定期追蹤。

柯志霖說，第三、四期肺腺癌，局部易侵犯到淋巴組織或擴散到其他器官，大部分不合適接受手術，只能做傳統化學治療及少數標靶藥物治療，如果能早期篩檢，在癌細胞未侵犯其他組織前，只要手術切除範圍足夠，術後有機會免於化學治療；若是原位癌或是第一期，整體治癒成效甚至達到9成。

柯志霖表示，根據台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言，年齡55歲到74歲菸癮者，一年抽菸超過30包，抽菸或戒菸尚未超過15年民眾，可以接受低劑量電腦斷層檢查；一等親有肺癌家族史，罹癌危險性高於一般人。他強調，早期肺癌沒有任何症狀，台灣每10位肺癌患者就有7位為第三或第四期，高危險族群應考慮做肺癌篩檢。