陽大附醫超強 讓吃粽子也可以增加肌力

2019-05-30 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



陽明大學附設醫院新民院區的健康促進中心，今天發表創意新粽，取名「增肌呷好D」，選用優質蛋白質的食材包進粽子裡，好吃外，竟然還可以增加肌力。

陽大附醫指出，「增肌呷好D」創意粽是專業團隊與營養師選擇高生物價的優質蛋白質，如雞蛋、大豆蛋白製品、肉類及奶類等，與富含維生素D，如鮭魚、旗魚、鯖魚、蛋黃與木耳、乾香菇、舞菇等食材，包進粽子裡，可預防肌少症。

「增肌呷好D」創意粽還由專業醫療團隊深入宜蘭縣20多社區，在端午節前夕，教導給社區居民一起發揮創意包製，除食材選擇、創意、口味外，因粽子糯米黏性較黏，老年人需更加注意，適當調整質地與適口性。

陽大附醫表示，年過40歲以後，身體的肌肉量會快速流失，尤其在70歲以後的肌肉量，更是每10年以15％的速度加速流失。

院方表示，依研究顯示，65歲以上的長者，肌少症盛行率約3.9%到7.3%，雖然年紀老化所造成的肌肉量流失是無法避免的過程，但適當的營養介入，卻能夠延緩或改變肌少症所造成的不良影響，而蛋白質和維生素D是與肌肉合成相關的重要營養素，愈早透過運動及適當營養攝取，能增加肌力，以預防、改善甚至逆轉年長後的衰弱狀態。

陽大附醫院長楊純豪今天小試身手包粽。