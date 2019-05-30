大屯山18分震1次 地質所：民眾無須太過驚慌

2019-05-30 14:05 台灣醒報 記者何豪毅╱台北報導



中研院監測到大屯山每18分鐘地震一次的類似心跳，推翻大屯山是休眠火山的定論。（photo by Wikipedia） 分享 facebook 雖然經長期監測，中研院研究團隊證實大屯火山和龜山島是活火山，其中台北大屯山甚至監測到平均約每18分鐘發生一次地震，但經濟部地質研究所對此表示，太屯山岩漿庫處20公里深層下，危險性低，民眾不必太過驚慌。

國家災害防救科技中心表示，火山噴發是重大訊息，未來訂出標準會協助上架，也會透過國家級的示警簡訊發送，比照颱風、地震、防空警報等，以提醒民眾注意。

推翻休火山定論

2004年起，經濟部中央地質調查所開始觀測火山活動，後由科技部接手成立大屯火山觀測站，中研院研究員林正洪及其研究團隊在科技部計畫支持下，2011年於陽明山國家公園管理處設置大屯火山觀測站，2015年首次記錄到持續而規律的「心跳」現象，至今共觀察到3次，每次可持續數10個小時。這項觀測也是全球首次於休眠中的火山偵測到類似「心跳」的現象。

「這推翻大屯火山是休火山的定論」，科技部日前舉行大屯火山觀測研究成果發表記者會，研究計畫主持人林正洪指出，活火山必須具備萬年內有噴發紀錄、底下有岩漿庫存在兩個條件，經過長期監測，台灣北部地殼內部存在一個岩漿庫，周期性的地震代表一直有瓦斯爐在地表下加溫，大屯火山、龜山島都屬於活火山。

台北宜蘭首當其衝

萬一火山噴發會造成什麼後果？科技部次長謝達斌指出，大屯火山距離大台北都會區非常近，最高峰七星山距離台北101大樓不到15公里，若火山噴發，伴隨而來的地震與火山灰，將對台北帶來不小的危害；林正洪則表示，龜山島的岩漿庫則比大屯火山岩漿庫大1.5倍，若龜山島火山噴發造成土石崩塌，有可能產生小規模的海嘯，衝擊極為平坦的宜蘭平原。

國家災害防救科技中心表示，火山納在《災防法》範圍，不過火山監測系統多樣，較地震、颱風監測更為複雜，相關單位包括學界還在研究、制定發送警訊的標準。災防科技中心說，火山噴發是重大訊息，未來訂出標準會協助上架，盡量透過所有系統發布，除讓民眾透過Line接受火山警示通報外，也會透過國家級的示警簡訊發送，提醒民眾注意。

火山預警時間較長

經濟部中央地質調查所科長張碩芳則說，幾年前地調所就研究發現大屯山底下有岩漿庫，但因距離地表很深，有20公里左右，岩漿噴發通常在距離地表5公里以內的淺層才會有危險，且火山活動與地震的立即反應不同，幾個月或至少幾天前就會有活動跡象，可以及時撤離的應變時間較長，民眾毋須太過擔心。

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