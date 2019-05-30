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智慧醫療再進化 病人在家一覺醒來就可完成洗腎

2019-05-30 13:12聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

台灣有洗腎王國之稱，洗腎人口逾8萬人，但一周3次到醫院接受血液透析，易影響生活節奏，可居家操作的腹膜透析成為另一項好選擇。隨科技進步，腹膜透析可全自動化，腎友利用夜晚8小時睡眠時間即可完成洗腎，還可將治療數據上傳雲端，醫師隔日即可掌握病人洗腎狀況，是遠距居家照護好幫手。

台北榮總內科部腎臟科主治醫師黎思源表示，當腎友的疾病進展至尿毒症後，治療上有三項選擇，首選是換腎，但不是每人都等得到腎臟可用；再來即是洗腎，使用透析液進行毒素清除，方法包括有血液透析和腹膜透析二種模式。

血液透析與腹膜透析有何不同？黎思源說，前者屬傳統方法，患者每周3次到醫院報到，由醫護人員進行4小時透析治療；而後者則是在醫護人員指導後，患者在家自行操作更換透析液，每日進行2到5次、每次約20分鐘完成，每月回醫院回診一次即可。

實證研究，血液透析和腹膜透析的清除率、感染率和成功率都相同。

黎思源說，若把尿毒症比喻為近視眼，必需戴上眼鏡才看得清，那血液透析就是傳統眼鏡，而腹膜透析就是隱形眼鏡，端看病人習慣選用哪一項。僅有腹部曾接受大刀的病人，不適合使用腹膜透析。

所以，常出國或有工作的中壯年腎友較常選用腹膜透析，不用三天兩頭就到醫院報到，跨越時間和地理限制。曾有病人利用腹膜透析洗腎10多年，長官和同事從未發現他是洗腎病人。

只不過，國內8萬多名洗腎患者，僅約1萬名患者使用腹膜透析，與香港洗腎患者九成使用腹膜透析相比，選擇大相逕庭。黎思源分析，可能是台灣醫療可近性高，或患者可能憂心自己不夠專業，或年長病人較保守不願學，才傾向將洗腎工作交給醫護人員處理。

但黎思源表示，腹膜透析的優點是能維持腎友的生活節奏，比起血液透析的間斷式治療，腹膜透析屬緩慢而持續地清除毒素與移除水分，不會一下子就使患者脫水3公斤，所以對心血管系統影響較少，飲食控制也不如血液透析嚴格。

只是，普通活動式腹膜透析（CAPD）的使用有一項要求，也就是換液地點必須是沒有落塵的地方，上班或出外旅遊都要特別尋找好的空間才能進行換液。

對此，台北榮民總醫院腎臟科主任唐德成說，近年發展出全自動透析儀器（APD），腎友只要睡前將機器打開，機器會在睡覺8到10小時期間內自行換液，醒來時透析就完成，再關閉機器就好。簡言之，腎友每天透析一次即可。

此外，有廠商開發腹膜透析的雲端管理系統，可搭配全自動透析儀器使用，腎友每一次的換液和生理數據直接上傳雲端，所有紀錄不必用紙本手抄。

如此一來，無論病人住在深山或海邊，只要有電信網路，醫師均能利用雲端管理系統掌握患者的透析量和脫水量，不必等病人每一個月回診一次才知道。若評估有需要，醫師也可在醫院裡「隔空」調整儀器的灌液量或透析時間。

倘若病人突然脫管，例如內急上廁所，或是當晚完全沒有洗腎，醫師也能清楚掌握病人動向。以北榮為例，護理師隔日即可發現，並打電話詢問患者狀況，提醒患者盡量每天換液，才可維持病況。

唐德成表示，雲端管理不只省去手寫紀錄的麻煩，也能避免人為騰寫的錯誤或疏漏。醫療端可建立資料庫，以大數據分析透析量、感染率、併發症或死亡率等，達到智能化管理模式，進而提升腹膜透析的洗腎醫療品質。

腹膜透析發展演進，黎思源形容，這就像手排車進化成自排車，再發展出自動化安全駕駛系統。而新一代全自動腹膜透析雲端監測系統歐美國家一年前就開始使用，台北榮總是於今年4月導入，為我國首例，目前共有9名患者使用。

唐德成強調，不論是血液透析、活動式腹膜透析和全自動腹膜透析，均有健保給付，民眾無額外花費，醫療端所獲得的健保支付點數也差不多。站在醫者立場，全自動腹膜透析加上雲端監測系統為腎友帶來更便利的選擇，值得推廣，讓洗腎人生不再黑白。

台北榮總今年四月導入新一代全自動腹膜透析雲端監測系統，為我國首例，目前共有9名患...
台北榮總今年四月導入新一代全自動腹膜透析雲端監測系統，為我國首例，目前共有9名患者使用。左為黎思源醫師、右為唐德成醫師。圖／黎思源提供
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洗腎患者血液透析
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