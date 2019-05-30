桃機觀景台完工！年底讓飛機迷近距離接觸航機

2019-05-30 12:03 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場第2航廈擴建區增設2座5樓戶外觀景台，工程已接近完工，預計年底配合景觀餐廳正式啟用，成為國內各機場觀景台之中面積最大、距離最近、能夠看到最多飛機的地方，預期能吸引眾多飛機迷聚集朝聖。

桃園機場每天有超過700架次航機起降，長期吸引飛機迷聚集朝聖。飛機迷只能用打游擊的方式找據點，南側戰備聯絡道鐵門外，機場周邊專供賞機的餐飲店，也經常擠滿人潮。

桃園機場公司指出，第2航廈南擴建區觀景檯面對南跑道，面積775平方公尺，能遠眺桃機東南方的舊軍機場、高鐵高架橋、桃園藝文特區及高鐵桃園站附近高樓建築群，天氣晴朗時雪山山脈也盡收眼底。

北擴建區的觀景檯面積更大，達到825平方公尺，看到整個北跑道，較遠的竹圍漁港彩虹橋、沿海風力發電機及台灣海峽景象也清晰可見。桃機南北2處觀景檯面積，都超過國內其他機場的觀景台。

面積獨占鰲頭，桃機2座觀景台距離最近的C6或D6停機坪僅25公尺左右，航機停放的位置就在觀景台的正下方，讓飛機迷面對面接觸飛機，航機發動機聲響的震撼也能近距離感受。

桃園機場公司表示，松山機場觀景台用玻璃區隔停機坪，飛機迷拍攝飛機時容易受到玻璃反光、倒影等干擾，影響照片品質。桃機觀景台設計體恤飛機迷拍照需求，改用類似隱形鐵窗概念的鋼絲電子圍籬，鋼絲之間留下足夠的縫隙讓鏡頭穿過獵影，再搭配監視器、保全人員，以及圍籬下方增設細網目攔阻網等4重安全設施，兼顧飛機迷賞機需求，也確保停機坪安全。