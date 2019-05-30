端午節吃肉粽 醫生：這五大族群要當心

2019-05-30 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



端午佳節健康吃粽，才不會真的變成「肉」粽！中國醫藥大學新竹附設醫院消化科主任馮俊龍表示，粽子因食材及作法緣故，屬於高油、高鹽和低纖維、熱量高，是容易產生消化不良的食品。消化不良會導致胃酸逆流、胸悶、火燒心、上腹部悶痛、腸道脹氣等症狀。所以五大族群包含胃食道逆流症、消化性潰瘍、腸道脹氣，慢性病如糖尿病、腎臟病的患者，必須慎選食材，才可兼顧健康和美味。馮俊龍建議一餐半顆粽子，搭配白飯及適量蔬果，才能攝取足夠膳食纖維，一旦出現症狀應及時就醫。

營養師王依屏也當場包多穀米健康肉粽並且公佈食材，她以多穀米、圓糯米、竹筍丁、雞肉、杏鮑菇、乾香菇、蝦米和腰果包粽，一個大概270卡路里，建議有興趣的民眾可以在家試試看。她指出，食材如何選購真的很重要，建議肉粽中的主角─豬肉，一定要選擇CAS的優良肉品，大部分會選擇五花肉或三層肉等油脂含量豐富的部位，如再加上北部粽以油炒過，攝取過多飽和脂肪酸，建議慢性病患者，如高血脂、糖尿病、減重的朋友可以改用瘦肉、雞肉、或海鮮取代，並且加入增加香氣的香菇、蝦米乾貨等重要配角，必須慎選產地來源，甚至是保存於良好的環境有信譽的商家。

王依屏表示，粽子是以糯米為基礎材料的食物，其消化需要較長時間，腸胃排空也較久，因此對於老年人、孩童及腸胃消化較不佳的民眾應盡量避免當作全天候三餐的飲食。也可自製較為好消化的米粽，其中可以用胚芽米、薏仁、紅豆、芋頭或地瓜取代糯米增加膳食纖維的攝取，甚至是使用時下最夯的“紅藜麥”，除了更豐富的膳食纖維其中比糯米更富含蛋白質、維生素B群、維生素E、鎂、鋅、鈣、銅、硒等成分，但特別提醒此類多穀米粽含較多磷離子，並不適合腎臟病朋友食用。

市售還有許多種不同內餡的甜粽，含糖量對糖尿病及減重朋友也是一大隱憂，建議多運用食物代換觀念或分食的方式食用。另外補充，為了增加鹼粽本身的Q彈口感，多數業者會添加硼砂，須注意會對人體造成傷害。