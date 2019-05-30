手腳麻、走路不穩 多發性硬化症確診不易

2019-05-30 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



你有手腳麻、容易疲倦、走路不穩的情形嗎，要留意可能是多發性硬化症。40歲的順銘在19歲時開始出現手腳麻、複視、疲累等症狀，當時以為是課業、工作壓力大及姿勢不良所致，看遍各科仍找不出原因，直到9年後昏倒才確診，並出現記憶力衰退、腦部萎縮。

5月30日為世界多發性硬化症日（MS Day），台大神經部醫師楊智超表示，多發性硬化症（Multiple Sclerosis，MS）是一種罕見的慢性神經系統免疫疾病，起因於免疫系統攻擊中樞神經，進而對大腦和脊髓造成影響，典型好發於20到40歲之間。

楊智超說，人體的中樞神經纖維表面覆蓋了一層具有加速傳導和保護神經纖維的「髓鞘」，如同包覆電線的絕緣外皮。然而病友的免疫系統會攻擊包覆在神經外的髓鞘，造成神經傳導的異常及神經的破壞。「硬化」則是指這些髓鞘損壞區域，會因組織修復過程中產生的疤痕組織而變硬，硬塊可能會有好幾個，隨著時間的進展，新的硬塊也可能出現，所以稱作「多發性」。

據台灣多發性硬化症協會調查顯示，病人確診前曾出現多種症狀，前五名依次為平衡力受影響或走路不穩（53.9%）、感覺異常（麻木、刺痛或灼熱）（46.1%）、肢體無力或不能走動（39.5%）、視力受損（35.5%）、容易疲倦（28.9%）。

楊智超說，由於多發性硬化症症狀多重，如上述調查般出現走路不穩、手腳麻、刺痛感等，與其他疾病症狀相似，患者常遊走於神經科、眼科、復健科，確診時間不一，順銘就花了9年才確診；國外研究統計，多發性硬化症從症狀出現到確診平均需花24.9月。

目前多發性硬化症的治療上，除了針劑注射外，現也有口服型藥品。楊智超提醒，多發性硬化症是一個持續進行的疾病，因此持續治療非常重要，若病人害怕打針或打針後皮膚紅腫等副作用，可與醫師討論轉換藥物來持續治療，減緩疾病惡化。