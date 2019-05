青年勇闖新南向 赴柬埔寨了解馬來熊保育行動

2019-05-30 聯合報



動物保育的議題,近期因台灣首例野放南安小熊,再次引起全民關注。就讀政治大學國際傳播英語碩士學位學程的曹文羿,遠赴柬埔寨,了解當地保育馬來熊的行動。曹文羿在Free the Bears的2個月中貼近學習保育知識,返國後結合個人媒體專業製作短片,參與國內新聞報導競賽,希望影響更多人關注動物保育議題。

教育部青年署表示,「教育部青年發展署選送青年赴新南向國家深度研習計畫」,選送青年赴國際組織進行議題觀察,從106年開辦至今,已有23位青年解鎖未知領域,今年度第三階段徵件已開跑,補助金額最高15萬元。

就讀國立政治大學國際傳播英語碩士學位學程的曹文羿,由於過往曾擔任保育志工的經歷,開始積極關注環境保護及生物多樣性等議題,觀察到「媒體運用」在保育組織運作上扮演了關鍵的角色,讓曹文羿因而選擇到深耕保育相關法規20餘年的柬埔寨Free the Bears,觀察當地組織推廣保育意識的進程。

青年署表示,Free the Bears組織成員分別來自不同地區、不同國家及專業背景,有研究野生動物國際法的博士生,也有喜劇演員、工程師、樂團鼓手等,但組織辦公室的標語完美詮釋了這樣的組合:「No single group can do all the work to save Cambodia’s bears. Everyone has a role to play in this team effort.(在的團隊合作中,每個人都扮演重要的角色,沒有單一團體能獨自作好解救馬來熊的工作」。這些參與青年不僅提供個人專業上的建議,回國後,更在各自的國家或領域推廣保育意識,所有參與者都是動物大使代表,不僅大幅提升組織在國際社會媒體的曝光,無形中也更傳遞了保育資訊。

曹文羿在Free the Bears的2個月中貼近學習保育知識,獲得第一手保育經驗,返國後也結合個人媒體專業製作短片,參與國內新聞報導競賽,希望能影響更多人關注動物保育議題。