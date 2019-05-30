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青年勇闖新南向 赴柬埔寨了解馬來熊保育行動

2019-05-30 11:47聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

動物保育的議題，近期因台灣首例野放南安小熊，再次引起全民關注。就讀政治大學國際傳播英語碩士學位學程的曹文羿，遠赴柬埔寨，了解當地保育馬來熊的行動。曹文羿在Free the Bears的2個月中貼近學習保育知識，返國後結合個人媒體專業製作短片，參與國內新聞報導競賽，希望影響更多人關注動物保育議題。

教育部青年署表示，「教育部青年發展署選送青年赴新南向國家深度研習計畫」，選送青年赴國際組織進行議題觀察，從106年開辦至今，已有23位青年解鎖未知領域，今年度第三階段徵件已開跑，補助金額最高15萬元。

就讀國立政治大學國際傳播英語碩士學位學程的曹文羿，由於過往曾擔任保育志工的經歷，開始積極關注環境保護及生物多樣性等議題，觀察到「媒體運用」在保育組織運作上扮演了關鍵的角色，讓曹文羿因而選擇到深耕保育相關法規20餘年的柬埔寨Free the Bears，觀察當地組織推廣保育意識的進程。

青年署表示，Free the Bears組織成員分別來自不同地區、不同國家及專業背景，有研究野生動物國際法的博士生，也有喜劇演員、工程師、樂團鼓手等，但組織辦公室的標語完美詮釋了這樣的組合：「No single group can do all the work to save Cambodia’s bears. Everyone has a role to play in this team effort.(在的團隊合作中，每個人都扮演重要的角色，沒有單一團體能獨自作好解救馬來熊的工作」。這些參與青年不僅提供個人專業上的建議，回國後，更在各自的國家或領域推廣保育意識，所有參與者都是動物大使代表，不僅大幅提升組織在國際社會媒體的曝光，無形中也更傳遞了保育資訊。

曹文羿在Free the Bears的2個月中貼近學習保育知識，獲得第一手保育經驗，返國後也結合個人媒體專業製作短片，參與國內新聞報導競賽，希望能影響更多人關注動物保育議題。

青年署表示，此計畫希望進一步協助各專業領域的青年發揮所長，自定議題、自選國家，取得國際組織同意，直飛國際議題核心，進行參與式觀察，進一步連結台灣現況。今年度已審查通過4件提案，想解鎖新南向國家，親身浸潤國際議題，一定要到青年發展署官網（https://reurl.cc/5V09y）了解第一手訊息。

Free the Bears參與組織研習成員背景多元，自上排依序為高中老師、動物...
Free the Bears參與組織研習成員背景多元，自上排依序為高中老師、動物教育員、醫院秘書、當地員工、鼓手、生物學大學生，下排為喜劇演員及負責人。左下一為曹文羿同學。圖／教育部提供
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教育部柬埔寨
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